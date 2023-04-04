Экстремальная версия пикапа Toyota Tacoma станет гибридом

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Компания Toyota опубликовала новый тизер, посвящённый пикапу Tacoma нового поколения. Он изображает только задний борт грузовой платформы, однако стал намёком на то, какую силовую установку подготовили для самой экстремальной модификации грузовика. По одной из версий, такую Toyota Tacoma оснастят гибридным приводом от более крупной Toyota Tundra.
Когда именно компания Toyota намерена рассекретить новое поколение Tacoma, не уточняется. Предыдущий тизер включал в себя дату 4 апреля, но как оказалось, это был намёк на день обнародования следующего тизера.