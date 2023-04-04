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Экстремальная версия пикапа Toyota Tacoma станет гибридом

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Дмитрий Елизаров

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Компания Toyota опубликовала новый тизер, посвящённый пикапу Tacoma нового поколения. Он изображает только задний борт грузовой платформы, однако стал намёком на то, какую силовую установку подготовили для самой экстремальной модификации грузовика. По одной из версий, такую Toyota Tacoma оснастят гибридным приводом от более крупной Toyota Tundra.

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  • На заднем борту пикапа видна крупная надпись TRD Pro. Так Toyota обозначает особо внедорожные модификации серийных моделей — например, версия с этим названием имеется у Tundra. Кроме того, на фото можно различить шильдик с надписью i-Force Max.
  • Это отсылка к гибридной силовой установке, которыми также комплектуется Tundra. По одной из версий, экстремальная Tacoma получит от старшей модели связку 3,5-литрового V6 и электромотора в сочетании с 10-диапазонным «автоматом». Облегчить интеграцию силовой установки должна одинаковая технологическая база: ожидается, что Tacoma построят на той же платформе TNGA-F, что и Tundra.
  • При этом на старшем пикапе установка i-Force Max развивает 443 л.с. и 790 Нм. Соответственно, для более компактного грузовика её отдача может быть уменьшена. По одной из версий, мощность Tacoma TRD Pro приблизят к характеристикам Ford Ranger Raptor, у которого в одной из версий трёхлитровый V6 обеспечивает 397 л.с.

Когда именно компания Toyota намерена рассекретить новое поколение Tacoma, не уточняется. Предыдущий тизер включал в себя дату 4 апреля, но как оказалось, это был намёк на день обнародования следующего тизера.

В вашем гараже нашлось бы место экстремальному пикапу?

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