Экстремальная версия пикапа Toyota Tacoma станет гибридом

Компания Toyota опубликовала новый тизер, посвящённый пикапу Tacoma нового поколения. Он изображает только задний борт грузовой платформы, однако стал намёком на то, какую силовую установку подготовили для самой экстремальной модификации грузовика. По одной из версий, такую Toyota Tacoma оснастят гибридным приводом от более крупной Toyota Tundra.