Экстремальная Lada Niva Bronto: новые фото и сроки начала продаж

АвтоВАЗ даст старт продажам обновлённой версии внедорожника Lada Niva Bronto на следующей неделе. Об этом пишет паблик Avtograd News во «ВКонтакте» со ссылкой на источники в дилерской среде. Кроме того, опубликованы новые фотографии внедорожника, сделанные, судя по всему, на стоянке дилерского центра.