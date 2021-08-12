Экстремальная Lada Niva Bronto: новые фото и сроки начала продаж

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АвтоВАЗ открыл приём заказов на обновлённую Niva Bronto
Дизайн и размеры серийного пикапа Tesla утвердили только сейчас
Дмитрий Елизаров
АвтоВАЗ даст старт продажам обновлённой версии внедорожника Lada Niva Bronto на следующей неделе. Об этом пишет паблик Avtograd News во «ВКонтакте» со ссылкой на источники в дилерской среде. Кроме того, опубликованы новые фотографии внедорожника, сделанные, судя по всему, на стоянке дилерского центра.
Ранее сообщалось, что максимальная комплектация Lada Niva Bronto будет стоить примерно на треть дороже обычной Lada Niva Legend: один из дилеров АвтоВАЗа опубликовал в инстаграме фотографию автомобиля и назвал цену — 953 900 рублей.