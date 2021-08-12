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Экстремальная Lada Niva Bronto: новые фото и сроки начала продаж
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Дмитрий Елизаров

АвтоВАЗ даст старт продажам обновлённой версии внедорожника Lada Niva Bronto на следующей неделе. Об этом пишет паблик Avtograd News во «ВКонтакте» со ссылкой на источники в дилерской среде. Кроме того, опубликованы новые фотографии внедорожника, сделанные, судя по всему, на стоянке дилерского центра.

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  • На фотографиях запечатлён внедорожник, снабжённый грязевой резиной, расширенными колёсными арками и соответ­ствующими шильдиками. Судя по металлическим бамперам, на фото попала Lada Niva Bronto в базовой комплектации Luxe: более дорогая версия Prestige будет отличаться пластиковой облицовкой передней части и защитой порогов.
  • Стоимость внедорожника АвтоВАЗ пока не назвал, хотя приём заказов на Bronto был открыт ещё в конце июля. Источники паблика утверждают, что демонстраци­онные машины уже получили все дилерские центры завода и старт продажам будет дан в ближайшие дни. Очевидно, в день начала прямых продаж объявят и цены.
  • Основным отличием Bronto от стандартной модели станет доработанная ходовая часть. Внедорожник получит усиленную подвеску и доработанную систему полного привода с блокировками переднего и заднего дифференциалов.

Ранее сообщалось, что максимальная комплектация Lada Niva Bronto будет стоить примерно на треть дороже обычной Lada Niva Legend: один из дилеров АвтоВАЗа опубликовал в инстаграме фотографию автомобиля и назвал цену — 953 900 рублей.

Lada Niva Bronto — хороший вариант для покупки?

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