Экстремальная BMW M4, батарейки для «Москвичей» и прощание с Xray. Главное за день

Renault передаёт свою долю в АвтоВАЗе правительству России и прекращает активно участвовать в жизни Волжского завода. И это наверняка повлечёт за собой пересмотр модельной линейки Lada. И первой моделью, производство которой может прекратить АвтоВАЗ, рискует стать кросс-хэтчбек Lada Xray. По неофициальной и не подтверждённой пока информации, такое решение будет принято на фоне сложностей с поставками комплектующих, возникших из-за ухода компании Renault. Поэтому мы решили попрощаться с пятидверкой, путь которой был не очень длинным, но местами — очень ярким.

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Среди южных направлений для путешествий на автомобиле у морского побережья появился серьёзный конкурент: всё больше автотуристов выбирают конечным пунктом Кавказ. Горные хребты Эльбруса, вкусная еда, целебная вода и даже прыжки с парашютом — Кавказский регион понравится как любителям экстрима, так и ценителям русской истории. Рассказываем об интересных местах в трёх городах кавказского притяжения — Пятигорске, Ессентуках и Минеральных Водах.

