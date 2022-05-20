Самодельный пикап оснастили реактивными двигателями и разогнали до 550 км/ч

Экстремальная BMW M4, батарейки для «Москвичей» и прощание с Xray. Главное за день

Новости

Редакция Авто.ру

Добрый вечер! Компания BMW представила хардкорную версию купе M4. Она на 100 килограммов легче и на 40 лошадиных сил мощнее стандартной модели. А ещё двухдверке перенастроили шасси. В ожидании возможности познакомиться с этим зверем лично, переходим к другим важным новостям и интересным статьям Журнала Авто.ру.

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Важное: Yokohama возобновляет производство шин в Липецке

В конце мая предприятие ожидает поступления каучука. Выход из простоя будет постепенным, однако всех сотрудников сразу переведут на оплату в полном объёме вне зависимости от того, работают они или нет. В компании заверили, что приостановка связана исключительно с недопоставками сырья, а не иными факторами.

Знойный фотопост с «Москвичами»

Куба, Ямайка, Панама, Никарагуа: под жарким островным солнцем и карибскими пальмами автомобили московского завода обретали новую жизнь: вливались в местный ритм, обрастали тюнингом, медленно умирали и по нескольку раз возрождались, благодаря кустарному ремонту. Сегодня по островам продолжают колесить «Москвичи», выпущенные больше полувека назад. Посмотрите на них в нашем фотопосте!

Немного важных новостей

Почитать перед сном

Renault передаёт свою долю в АвтоВАЗе правительству России и прекращает активно участвовать в жизни Волжского завода. И это наверняка повлечёт за собой пересмотр модельной линейки Lada. И первой моделью, производство которой может прекратить АвтоВАЗ, рискует стать кросс-хэтчбек Lada Xray. По неофициальной и не подтверждённой пока информации, такое решение будет принято на фоне сложностей с поставками комплектующих, возникших из-за ухода компании Renault. Поэтому мы решили попрощаться с пятидверкой, путь которой был не очень длинным, но местами — очень ярким.

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Среди южных направлений для путешествий на автомобиле у морского побережья появился серьёзный конкурент: всё больше автотуристов выбирают конечным пунктом Кавказ. Горные хребты Эльбруса, вкусная еда, целебная вода и даже прыжки с парашютом — Кавказский регион понравится как любителям экстрима, так и ценителям русской истории. Рассказываем об интересных местах в трёх городах кавказского притяжения — Пятигорске, Ессентуках и Минеральных Водах.

Кстати!

Мы выяснили, о каких мотоциклах мечтают россияне. Название лидера рейтинга начинает на «М», а заканчивается на «инск».

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