671-сильный футуристичный вэн из Китая Maxus Mifa пойдёт в серию

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Кирилл Малышев
Китайский автогигант SAIC объявил, что намерен вывести на рынок серийную версию необычного концептуального минивэна, представленного под брендом Maxus. Как пишет CarNewsChina, товарная модификация модели в топовой комплектации сможет поспорить по динамике со знаменитыми спорткарами.
В феврале под этой же маркой корпорация SAIC представила прототип высокотехнологичного дома на колёсах: с выдвижными «вторым этажом» и «балконами», лифтом и продвинутой медиасистемой.