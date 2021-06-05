671-сильный футуристичный вэн из Китая Maxus Mifa пойдёт в серию

Минивэн при достаточно традиционном силуэте (за исключением отсутствующих средних стоек) отличается агрессивным оформлением передней части с крайне узкой оптикой и огромными воздухозаборниками. Кроме того, Maxus Mifa получил футуристичный интерьер.

В просторном салоне минивэна — всего три индивидуальных кресла: переднее пассажирское представляет собой символическую «табуретку» и призвано служить оттоманкой для правого заднего пассажира. Кресла разделены изящными консолями и снабжены развитой боковой поддержкой.

Вместо традиционного рулевого колеса у Maxus Mifa необычный штурвал с одной символической спицей и встроенным сенсорным экраном. Ещё один экран на независимой консоли протянулся практически по всей длине передней панели. В эту же панель встроены и экраны, на которые транслируется изображение с боковых камер заднего вида.

По данным издания, серийный минивэн укомплектуют двухмоторной силовой установкой на 671 л.с., что позволит Mifa ускоряться до 100 км/ч за 3,8 секунды. Аккумуляторы позволят электрокару проезжать без подзарядки до 600 километров. Дебют готовой к производству модели запланирован на октябрь и пройдёт в рамках автосалона в Гуанчжоу, а сборку минивэнов начнут в ноябре.

Британский бренд Maxus вошёл в состав корпорации SAIC в 2010 году. До этого в Бирмингеме под маркой Maxus выпускался коммерческий транспорт, но в 2008 году марка обанкротилась. Некоторое время компания входила и в структуры российской группы ГАЗ.

В феврале под этой же маркой корпорация SAIC представила прототип высокотехнологичного дома на колёсах: с выдвижными «вторым этажом» и «балконами», лифтом и продвинутой медиасистемой.