Пострадавший от расизма экс-сотрудник Tesla отказался от компенсации в 15 миллионов долларов

Оператор подъёмника Оуэн Диаз подал в суд на компанию Tesla, где работал, ещё в 2017 году. Как пишет Reuters, он обвинял компанию в создании токсичной рабочей среды и расовой дискриминации. Осенью прошлого года по результатам иска фирму уже обязали выплатить более 130 миллионов долларов, однако в апреле суд более высокой инстанции урезал сумму до 15 миллионов. Диаз от компенсации отказался и намерен судиться дальше.