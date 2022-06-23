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Пострадавший от расизма экс-сотрудник Tesla отказался от компенсации в 15 миллионов долларов

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Дмитрий Елизаров

Оператор подъёмника Оуэн Диаз подал в суд на компанию Tesla, где работал, ещё в 2017 году. Как пишет Reuters, он обвинял компанию в создании токсичной рабочей среды и расовой дискриминации. Осенью прошлого года по результатам иска фирму уже обязали выплатить более 130 миллионов долларов, однако в апреле суд более высокой инстанции урезал сумму до 15 миллионов. Диаз от компенсации отказался и намерен судиться дальше.

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  • Чернокожий работник калифорнийского завода Tesla жаловался, в частности, на случаи унижения со стороны коллег, а также расистские граффити в туалетах и оскорбительные рисунки на его рабочем месте. В 2021 году было вынесено решение о том, что компания должна выплатить в общей сложности 136,9 миллиона долларов, включая штрафы и компенсации самому Диазу. Агентство называет эту сумму одной из крупнейших среди дел о дискриминации.
  • В апреле окружной суд США уменьшил объём выплат почти в десять раз — до 15 миллионов долларов (причины не уточняются). Кроме того, суд отклонил требование Tesla о повторном разбирательстве дела при условии, что истец согласится с решением. Однако адвокаты Диаза назвали вердикт неправомерным, и судебный процесс будет продолжен.
  • Представители истца утверждают, что уменьшенная сумма выплаты, во-первых, не является справедливой компенсацией, а во-вторых, недостаточна, чтобы предотвратить подобные действия со стороны компании в будущем.
  • Издание Carscoops уточняет, что большинство работников Tesla вынуждены подписывать соглашение, по которому все конфликтные ситуации разбираются внутри компании, а не в суде. Оуэн Диаз такого соглашения не подписывал.

Ещё об одном иске, с которым Tesla может столкнуться в США, стало известно накануне. Сотрудники компании не согласны с методами, которые производитель электрокаров использует при сокращении штатов. Между тем, Tesla намерена сократить до 10% персонала по всему миру.

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