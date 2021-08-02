Минэнерго призвало ускорить введение запрета на экспорт бензина

Материал по теме
В России могут запретить экспорт бензина
В июле вылетные трассы Москвы поехали на 14% быстрее
Дмитрий Елизаров
Российское Минэнерго призвало начать запуск процедуры запрета экспорта бензина в ускоренном порядке. Как пишет «РИА Новости», по мнению ведомства, эта мера должна помочь стабилизации розничных цен на топливо на внутреннем рынке.
О возможном запрете экспорта бензина власти говорят с весны нынешнего года. При этом тогда Минэнерго заявляло, что на эту меру правительство решится только в случае крайней необходимости. Оформить запрет предлагается путём внесения 13 видов нефтепродуктов в список товаров, «являющихся существенно важными для внутреннего рынка РФ, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта».