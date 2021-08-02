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Минэнерго призвало ускорить введение запрета на экспорт бензина

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Дмитрий Елизаров

Российское Минэнерго призвало начать запуск процедуры запрета экспорта бензина в ускоренном порядке. Как пишет «РИА Новости», по мнению ведомства, эта мера должна помочь стабилизации розничных цен на топливо на внутреннем рынке.

  • Решение должно быть принято на фоне сохранения рекордно высоких оптовых цен на бензин. Исторический максимум стоимости АИ‑95 на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже был обновлён в середине июня нынешнего года. Предполагается, что топливо, предназ­наченное для поставок на экспорт, после запрета будет реализовано на внутреннем рынке, что приведёт к снижению цен.
  • Как уточняет агентство, внеплановую проверку игроков топливного рынка запустила Федеральная анти­монопольная служба. Ведомство запросило у нефтяных компаний сведения об объёмах производства и реализации нефте­продуктов как на внутреннем рынке, так и на экспорт за период с начала года. При этом, по данным Росстата, с начала 2021‑го средняя цена бензина на АЗС выросла на 4,4%, а по сравнению с июнем прошлого года — на 6,1%.

О возможном запрете экспорта бензина власти говорят с весны нынешнего года. При этом тогда Минэнерго заявляло, что на эту меру правитель­ство решится только в случае крайней необходимости. Оформить запрет предлагается путём внесения 13 видов нефтепродуктов в список товаров, «явля­ющихся существенно важными для внутреннего рынка РФ, в отношении которых в исключи­тельных случаях могут быть установлены временные ограни­чения или запреты экспорта».

Как считаете, поможет запрет?

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