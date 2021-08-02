Минэнерго призвало ускорить введение запрета на экспорт бензина

Российское Минэнерго призвало начать запуск процедуры запрета экспорта бензина в ускоренном порядке. Как пишет «РИА Новости», по мнению ведомства, эта мера должна помочь стабилизации розничных цен на топливо на внутреннем рынке.

Решение должно быть принято на фоне сохранения рекордно высоких оптовых цен на бензин. Исторический максимум стоимости АИ‑95 на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже был обновлён в середине июня нынешнего года. Предполагается, что топливо, предназ­наченное для поставок на экспорт, после запрета будет реализовано на внутреннем рынке, что приведёт к снижению цен.

Как уточняет агентство, внеплановую проверку игроков топливного рынка запустила Федеральная анти­монопольная служба. Ведомство запросило у нефтяных компаний сведения об объёмах производства и реализации нефте­продуктов как на внутреннем рынке, так и на экспорт за период с начала года. При этом, по данным Росстата, с начала 2021‑го средняя цена бензина на АЗС выросла на 4,4%, а по сравнению с июнем прошлого года — на 6,1%.

О возможном запрете экспорта бензина власти говорят с весны нынешнего года. При этом тогда Минэнерго заявляло, что на эту меру правитель­ство решится только в случае крайней необходимости. Оформить запрет предлагается путём внесения 13 видов нефтепродуктов в список товаров, «явля­ющихся существенно важными для внутреннего рынка РФ, в отношении которых в исключи­тельных случаях могут быть установлены временные ограни­чения или запреты экспорта».