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На Украине переделывают старые ЗАЗы в электрокары. Стоимость: от 280 тысяч рублей

Названые китайские компании-лидеры по объёму экспорта автомобилей

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Кирилл Малышев

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Китайская ассоциация производителей автомобилей (CAAM) подвела итоги экспорта новых машин из Китая за 2021 год. Поставки на внешние рынки выросли за год ровно в два раза, пишет портал Carnewschina.

  • В прошлом году за пределы Китая отправлено 2,02 миллиона машин. Из них 1,61 миллиона составили легковые автомобили с ДВС, 402 тысячи пришлось на лёгкий коммерческий транспорт. Также было экспортировано 310 тысяч электрокаров.
  • Открывает пятёрку лидеров Changan со 110 000 штук (+114,3%). Основными рынками для марки стали Саудовская Аравия, Пакистан, Перу и Боливия.
  • Бренд Geely увеличил поставки на 58%, до 115 008 автомобилей. У него 227 дилеров за пределами Китая. В планах компании расширить сеть до 2025 года до 600 центров, а продажи довести до 600 000 единиц.
  • Корпорация Great Wall экспортировала 140 000 машин, что на 11,1% больше, чем годом ранее. На сегодня география поставок насчитывает 170 стран, а отгрузки за всё время превысили 900 000 единиц.
  • Поставки Chery на внешние рынки выросли на 136,3%, до 270 000 автомобилей. В 2025-м у марки должно экспортироваться полмиллиона машин ежегодно, что составит четверть общего объёма выпуска.
  • Лидиром по экспорту среди китайских автопроизводителей стал SAIC с результатом 697 000 машин (+78,9%).

Ещё в 2019 году в Китае разрешили отдельным регионам экспортировать подержанные автомобили. Несколько партий были отправлены, в том числе, и в Россию. Однако поставки пока не стали массовыми.

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