Эксперты выяснили, что системы контроля внимания водителей не слишком эффективны

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Tesla объявила один из самых масштабных отзывов в истории
Американская автомобильная ассоциация (AAA) в ходе тестов выяснила, что системы контроля внимания водителей не слишком эффективны, сообщает Autoevolution. Они реагируют на рассеяность человека, но позднее, чем необходимо.
В конце января стало известно, что автопилоты Tesla, Subaru и BMW уступили системам-конкурентам от GM и Ford на независимых тестах. Главная причина — недостатки в работе систем контроля внимания водителя.