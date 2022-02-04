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Tesla объявила один из самых масштабных отзывов в истории

Эксперты выяснили, что системы контроля внимания водителей не слишком эффективны

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Александр Шохинов

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Американская автомобильная ассоциация (AAA) в ходе тестов выяснила, что системы контроля внимания водителей не слишком эффективны, сообщает Autoevolution. Они реагируют на рассеяность человека, но позднее, чем необходимо.

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  • На сегодня автопроизводители оснащают машины двумя типами таких систем. Первые оценивают частоту поворотов рулевого колеса, а вторые с помощью камеры следят за движением глаз водителя.
  • Эксперты AAA провели тесты подобных систем на моделях Subaru Forester и Cadillac Escalade, следящих за водителем при помощи камер, а также Tesla Model 3 и Hyundai Santa Fe — с рулевыми датчиками.  Все четыре автомобиля оборудованы модулями помощи водителю второго уровня автономности, то есть управляются автоматически, но требуют от человека держать руки на руле, постоянного внимания к дороге и готовности переключить управление на себя.
  • Быстрее со своей задачей удалось справиться системам контроля внимания на базе камер. Им в обоих случаях потребовалось менее десяти секунд, чтобы заметить, что водитель отпустил руль или не смотрит на дорогу, отведя взгляд в пол или закрыв глаза.
  • Такие приборы способны работать в ночное время, но могут давать сбой, если водитель носит солнцезащитные очки с тёмными линзами. Однако главная проблема в том, что при скорости 100 км/ч за десять секунд автомобиль проедет примерно полтора километра, а на таком участке пути возможны разные ситуации.
  • Что касается систем контроля с рулевыми датчиками, в среднем сигнал на небезопасное поведение водителя приходит от них через минуту. За это время на скорости около ста километров машина проедет почти 10 километров. К тому же, их несложно обмануть.
  • Специалисты Американской автомобильной ассоциации уверены, что предупреждение от системы должно поступать раньше. Однако до сих пор нет единого мнения, на сколько быстро, ведь слишком назойливые предупреждения вынудят водителя в конце концов отказаться от их использования, создавая ещё большую угрозу безопасности.

В конце января стало известно, что автопилоты Tesla, Subaru и BMW уступили системам-конкурентам от GM и Ford на независимых тестах. Главная причина — недостатки в работе систем контроля внимания водителя.

Нужна ли в машинах система контроля внимания водителя?

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