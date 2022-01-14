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Какие машины горят чаще — бензиновые или электрические? Результаты исследования

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Александр Шохинов

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Информационная онлайн-платформа об автостраховании AutuinsuranceEZ выпустила доклад, в котором авторы утверждают, что электрокары меньше подвержены воспламенению, чем автомобили с ДВС. Но горят они сильнее и дольше.

  • В ходе исследования выяснилось, что больше всего случаев возгорания приходится на гибридные модели: почти 3,5 тысячи случая на сто тысяч проданных машин. На втором месте транспорт на бензине — 1,5 тысячи случаев на сто тысяч. Меньше всего проблем с электрокарами — всего 25 возгораний на сто тысяч машин.
  • Всего же зафиксировано около 16 тысяч возгораний гибридов, почти 200 тысяч инцидентов с бензиновыми машинами и всего 52 случая с электрокарами. Столь существенная разница в цифрах может быть связана не только с потенциальной возможностью возгорания разных типов автомобилей, но и с их количеством на дорогах.
  • Кроме того, исследователи попытались лучше разобраться в причинах возгораний. Все случаи автопожаров, связанные с гибридными моделями и электрокарами, касались проблем с аккумуляторами. Совсем другая картина с автомобилями на бензине: в воспламенении были виноваты утечки топлива, короткие замыкания или антиблокировочные тормозные системы.
  • Несмотря на то, что электрокары статистически менее подвержены возгоранию, с их горением сложнее справиться: большинство пожарных ещё не научились работать с подобными случаями. Литий-ионные аккумуляторы сложно извлечь из автомобиля, к тому же они могут гореть часами, причём интенсивно. Высок и риск их повторного возгорания после тушения.
  • Согласно данным американской Национальной ассоциация противопожарной защиты, в 2018 году из-за автопожаров погибло 560 человек. Большинство случаев связаны со столкновениями. Возгорания причинили общий ущерб на сумму 1,9 миллиарда долларов.
  • Для исследования специалисты проанализированы данные о случаях возгорании автомобилей, взятые у американского Национального совета по безопасности на транспорте, у Бюро транспортной статистики, а также с государственного информационного портала recalls.gov.

Осенью электрокар Tesla Model S P100D сгорел на парковке сервисного центра одного из городов американского штата Джорджия. Предполагается, что причиной возгорания стал аккумулятор.

Какие автомобили безопаснее?

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