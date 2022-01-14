Какие машины горят чаще — бензиновые или электрические? Результаты исследования

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Огонь, ненависть и «синий экран смерти»: какие проблемы поджидают владельцев электрокаров
Компания Bugatti распродала все гиперкары Chiron
Информационная онлайн-платформа об автостраховании AutuinsuranceEZ выпустила доклад, в котором авторы утверждают, что электрокары меньше подвержены воспламенению, чем автомобили с ДВС. Но горят они сильнее и дольше.
Осенью электрокар Tesla Model S P100D сгорел на парковке сервисного центра одного из городов американского штата Джорджия. Предполагается, что причиной возгорания стал аккумулятор.