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Эксперты рассказали, для кого ОСАГО может подорожать на 80 процентов и когда

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Дмитрий Елизаров

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Стоимость полиса ОСАГО действительно может вырасти на 80%, но лишь для некоторых категорий водителей. Об этом Журналу Авто.ру заявил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. По его словам, добросовестных автомобилистов после реализации всех запланированных нововведений ждёт повышение цены только на 10%.

  • К изменениям в стоимости полиса ОСАГО приведут запланированные на 2022 год реформы. Ожидается, что проведут их в два этапа, чтобы не допустить единовременного резкого роста цены. Первым станет увеличение лимита выплат по ущербу жизни и здоровью: с нынешних 500 тысяч рублей он вырастет до 2 миллионов. Поправку в закон об ОСАГО, регламентирующую это изменение, планируется рассмотреть весной.
  • Ранее сообщалось, что страховое сообщество не ожидает заметного роста цены ОСАГО после этого нововведения, хотя некоторого повышения не избежать. По экспертным оценкам выплаты по ущербу жизни и здоровью составляют только около 5% в общем объёме страховых возмещений.
  • Следующим этапом окажется отмена учёта износа автомобиля при расчёте страховых выплат — её запланировали на осень 2022 года. В РСА считают, что, когда страховые компании перестанут учитывать износ запчастей, автомобилисты будут получать по итогам ДТП выплаты не заниженные, а сопоставимые с рыночным уровнем ущерба. Эта мера, как заявили Журналу Авто.ру в РСА, спровоцирует среднее повышение стоимости полиса на 25–30% к уровню весенних цен.
  • При этом для разных категорий автомобилистов величина страховой премии изменится по-разному. По оценкам РСА, примерно 80% российских водителей можно считать добросовестными, и для них подорожание составит 10–15%. Водителям же с высоким уровнем риска аварий (например, допускавшим ДТП по своей вине ранее) придётся платить за полис ОСАГО до 80% больше, чем сейчас.

Ещё одно нововведение в системе расчёта ОСАГО, затрагивающее «аварийных» водителей, начнёт работать с 1 апреля. С этой даты так называемый коэффициент бонус-малус, привязывающий цену полиса к аварийной статистике, будет применяться в изменённом виде. К примеру, водителю, совершившему три и более ДТП в течение года, тарифную ставку умножат на коэффициент 3,92, а автовладелец, не попадавший в аварии последние 10 лет, получит серьёзную скидку.

Готовы платить за полис больше после всех изменений?

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