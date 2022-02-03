Эксперты рассказали, для кого ОСАГО может подорожать на 80 процентов и когда

Ранее сообщалось, что страховое сообщество не ожидает заметного роста цены ОСАГО после этого нововведения, хотя некоторого повышения не избежать. По экспертным оценкам выплаты по ущербу жизни и здоровью составляют только около 5% в общем объёме страховых возмещений.

Следующим этапом окажется отмена учёта износа автомобиля при расчёте страховых выплат — её запланировали на осень 2022 года. В РСА считают, что, когда страховые компании перестанут учитывать износ запчастей, автомобилисты будут получать по итогам ДТП выплаты не заниженные, а сопоставимые с рыночным уровнем ущерба. Эта мера, как заявили Журналу Авто.ру в РСА, спровоцирует среднее повышение стоимости полиса на 25–30% к уровню весенних цен.

При этом для разных категорий автомобилистов величина страховой премии изменится по-разному. По оценкам РСА, примерно 80% российских водителей можно считать добросовестными, и для них подорожание составит 10–15%. Водителям же с высоким уровнем риска аварий (например, допускавшим ДТП по своей вине ранее) придётся платить за полис ОСАГО до 80% больше, чем сейчас.

Ещё одно нововведение в системе расчёта ОСАГО, затрагивающее «аварийных» водителей, начнёт работать с 1 апреля. С этой даты так называемый коэффициент бонус-малус, привязывающий цену полиса к аварийной статистике, будет применяться в изменённом виде. К примеру, водителю, совершившему три и более ДТП в течение года, тарифную ставку умножат на коэффициент 3,92, а автовладелец, не попадавший в аварии последние 10 лет, получит серьёзную скидку.