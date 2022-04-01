Эксперты раскритиковали системы оповещения о непристёгнутых ремнях

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Самые ненадёжные (и самые надёжные) автомобили с пробегом: о чём говорят рейтинги
В Канаде появится свой электрокар
Дмитрий Елизаров
Американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) опубликовал результаты испытаний систем оповещения о непристёгнутых ремнях безопасности по своей новой программе. Высшие оценки получили только две модели из 26 протестированных, причём обе — одного и того же производителя. Между тем по подсчётам IIHS правильно настроенные системы позволят спасать до 1,5 тысячи человеческих жизней ежегодно.
В конце февраля институт IIHS опубликовал рейтинг самых безопасных автомобилей на рынке США. По результатам серии краш-тестов больше всего престижных титулов собрали модели Hyundai и Kia.