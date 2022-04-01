Эксперты раскритиковали системы оповещения о непристёгнутых ремнях

В целом программа тестирования института включает множество критериев как для переднего, так и для второго ряда сидений, но высшую оценку могут получить только те автомобили, которые удовлетворяют всем из них. К примеру, звуковое напоминание о непристёгнутом ремне, которое длится менее 8 секунд, означает автоматическое присвоение низшего балла, даже если автомобиль соответствует всем остальным требованиям.