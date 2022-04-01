В Канаде появится свой электрокар

Эксперты раскритиковали системы оповещения о непристёгнутых ремнях

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Дмитрий Елизаров

Американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) опубликовал результаты испытаний систем оповещения о непристёгнутых ремнях безопасности по своей новой программе. Высшие оценки получили только две модели из 26 протестированных, причём обе — одного и того же производителя. Между тем по подсчётам IIHS правильно настроенные системы позволят спасать до 1,5 тысячи человеческих жизней ежегодно.

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  • Эксперты IIHS считают, что бортовая электроника должна напоминать о отстёгнутых ремнях как визуально, так и при помощи звукового оповещения при превышении скорости 10 км/ч. При этом звук должен быть достаточно громким и продолжаться не менее 90 секунд, а оповещение — касаться как водителя и переднего пассажира, так и людей на заднем диване.
  • В целом программа тестирования института включает множество критериев как для переднего, так и для второго ряда сидений, но высшую оценку могут получить только те автомобили, которые удовлетворяют всем из них. К примеру, звуковое напоминание о непристёгнутом ремне, которое длится менее 8 секунд, означает автоматическое присвоение низшего балла, даже если автомобиль соответствует всем остальным требованиям.
  • Высшую оценку «хорошо» получили только Subaru Ascent и Forester. Оценки «приемлемо» удостоились Hyundai Palisade и Tucson, Nissan Murano, Nissan Pathfinder и Nissan Rogue. Автомобили Jeep Compass, Renegade и Wrangler, Mazda CX-5, Mazda CX-9, Toyota RAV4 и Highlander заслужили оценку Marginal (это можно примерно перевести как «предельно»). Самые низкие оценки получили Audi Q3, Buick Encore, Chevrolet Equinox и Traverse, Ford Escape и  Explorer, Honda CR-V и HR-V, Honda Pilot, Mitsubishi Eclipse Cross, Volkswagen Atlas и Volvo XC40.
  • Оценки были снижены за недостаточную громкость сигнала и его продолжительность, за отсутствие звукового оповещения для некоторых пассажиров. При этом обе модели Subaru имеют сигналы, которые человеческое ухо воспринимает как вчетверо более громкие, чем фоновый шум.
  • Эксперты IIHS заявили, что предупреждение о непристёгнутых ремнях должно иметь такой характер, чтобы его невозможно было игнорировать. По мнению испытателей, в большинстве моделей для улучшения результатов не требуется нового оборудования — достаточно просто оптимизировать настройки программного обеспечения.

В конце февраля институт IIHS опубликовал рейтинг самых безопасных автомобилей на рынке США. По результатам серии краш-тестов больше всего престижных титулов собрали модели Hyundai и Kia.

А в вашем автомобиле есть звуковой сигнал о непристёгнутом ремне?

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