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Эксперты спрогнозировали сокращение производства автомобилей в Европе на треть
Новости

Александр Шохинов

По мнению аналитиков компании S&P Global Mobility, из-за энергетического кризиса производство новых автомобилей в 2023 году значительно сократится. При наихудшем развитии событий, выпуск машин уменьшится примерно на треть.

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  • Эксперты отмечают, что пандемия Covid-19 и военные действия на территории Украины уже оказали значительное негативное влияние на цепочки поставок. В первую очередь, это касается электронных компонентов.
  • Теперь же европейские автопроизводители имеют все шансы столкнуться с новой серьёзной проблемой — значительным ростом цен на энергоносители.
  • «В условиях стремительного роста цен на энергоносители в Европе в зимний период ряд производителей может оказаться неспособен поддерживать работу своих производственных линий», — говорится в отчёте.
  • В результате падение объёмов выпуска будет составлять до 1 миллиона транспортных средств ежеквартально. При этом начнётся процесс уже в конце 2022 года, а выбраться из кризиса компании смогут не ранее конца будущего года.
  • Изначально аналитики предполагали, что объём производства составит примерно 4–4,5% миллиона автомобилей в квартал. Однако, согласно пересмотренному прогнозу, в Европе ежеквартально будет выпускаться от 2,75 до 3 миллионов единиц техники.
  • При этом эксперты подчеркнули, что с проблемами столкнутся не все компании, так как ряд производителей может отправить комплектующие и запчасти в другие регионы.
  • До энергокризиса в Европе затраты производителей на электричество и газ составляли около 50 евро, и закладывались в стоимость автомобилей. Теперь же они увеличились до 687–773 евро за машину. Переложить эти затраты на конечных потребителей в нынешней ситуации уже не получится, так как европейцы уже столкнулись с высокой инфляцией, которая привела к подорожанию продуктов питания и коммунальных услуг.

Ранее стало известно, что свой производственный план на 2023 год пересмотрел российский АвтоВАЗ. В будущем году с конвейеров предприятия сойдёт чуть больше 400 автомобилей, хотя изначально планировалось собрать на 100 тысяч машин больше.

Снижение объёмов выпуска — плохой знак?

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