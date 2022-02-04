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Эксперты предсказали постепенное завершение кризиса микрочипов

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Дмитрий Елизаров

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Отраслевые аналитики из LMC Automotive заявили, что мировой автопром в нынешнем году начнёт преодолевать, хоть и не сразу, последствия кризиса микроэлектронных компонентов. По расчётам аналитической фирмы, которые приводит Automotive News, результатом выхода из кризиса станет увеличение мировых продаж автомобилей на 6%. Однако сами производители микрочипов таких оптимистичных настроений не разделяют.

  • Как утверждают аналитики, объём нехватки микроэлектронных компонентов в нынешнем году будет примерно вдвое меньше, нежели в прошлом, хотя полностью избежать дефицита не получится — как минимум в течение первой половины года, хотя отрасль будет демонстрировать тенденцию к восстановлению.
  • Связывается эта задержка не только с самим производством микрочипов, но и со стремлением производителей увеличить объёмы выпуска автомобилей, чтобы компенсировать дефицит прошлого года. Такой подход станет одним из негативных факторов, усугубляющих нехватку электроники. Однако к третьему кварталу ситуация должна стабилизироваться, и по итогам 2022 года, согласно прогнозам, мировой авторынок продемонстрирует рост продаж на 5-7% в зависимости от региона. Общие мировые продажи должны достичь отметки 85 миллионов машин.
  • Между тем глава компании Infineon, одного из крупнейших производителей электроники Рейнхард Плосс в интервью CNBC отметил, что ожидать полного восстановления этой отрасли промышленности в 2022 году не приходится. По его словам, этот процесс ещё ждёт несколько «бутылочных горлышек», появление которых Плосс увязал с очередными волнами распространения коронавируса и следующими за ними ограничениями.

Что касается российского рынка, то здесь дефицит новых автомобилей, обусловленный отсутствием микросхем, также продлится минимум ещё несколько месяцев. В декабре прошлого года дилерское сообщество выступало с заявлением, что в ближайшее время ситуация не улучшится.

Как считаете, кризис действительно существует?

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