Эксперт предупредил о возможном росте цен на шины на 20 процентов

В 2021 году цены на
автомобильные шины в России выросли на четверть. Об этом заявил, как пишет РБК, глава
российского подразделения Nokian Tyres Андрей Пантюхов. При этом, по его
оценкам, рост цен не остановится и в нынешнем году — по прогнозу, покрышки
подорожают ещё минимум на 20%, а дефицит шин продолжит сохраняться.
- Рост цен готовой
продукции Пантюхов связал в первую очередь с подорожанием сырья и логистических
операций. По его словам, перевозки, особенно из Азии в Европу, подорожали в
разы из-за ограничений и организационных сложностей.
- По данным компании, в
среднем в течение 2021 года сырьё и материалы для производства шин выросли в
цене на 15%, однако, по словам Пантюхова, в пересчёте на одну покрышку подорожание
составило до 30%. При этом наиболее высокие темпы роста цен на сырьё
наблюдались в конце 2021 года. В 2022 году материалы для производства продолжат
дорожать и в годовом выражении поднимутся в цене ещё на 20%.
- Параллельно компания
отмечает резкий всплеск спроса на шины: в 2021 году Nokian Tyres продала в
России на 61% больше покрышек, чем в 2020-м, но полностью удовлетворить спрос
всё равно не удалось. Некоторый дефицит будет наблюдаться и в течение 2022
года. Глава компании в качестве одной из причин роста потребности россиян в
шинах назвал пандемийные ограничения и ставшее следствием этого развитие внутреннего
автомобильного туризма.
По данным исследования, проведённого
Авто.ру в декабре прошлого года, российские автомобилисты предпочитают менять шины не реже, чем раз в пять лет. Таких нашлось
около 40%, однако часть водителей устанавливает новые покрышки и чаще: о смене
шин минимум раз в три года заявили 21% участников исследования.