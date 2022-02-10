Эксперт предупредил о возможном росте цен на шины на 20 процентов

В 2021 году цены на автомобильные шины в России выросли на четверть. Об этом заявил, как пишет РБК, глава российского подразделения Nokian Tyres Андрей Пантюхов. При этом, по его оценкам, рост цен не остановится и в нынешнем году — по прогнозу, покрышки подорожают ещё минимум на 20%, а дефицит шин продолжит сохраняться.

Рост цен готовой продукции Пантюхов связал в первую очередь с подорожанием сырья и логистических операций. По его словам, перевозки, особенно из Азии в Европу, подорожали в разы из-за ограничений и организационных сложностей.

По данным компании, в среднем в течение 2021 года сырьё и материалы для производства шин выросли в цене на 15%, однако, по словам Пантюхова, в пересчёте на одну покрышку подорожание составило до 30%. При этом наиболее высокие темпы роста цен на сырьё наблюдались в конце 2021 года. В 2022 году материалы для производства продолжат дорожать и в годовом выражении поднимутся в цене ещё на 20%.

Параллельно компания отмечает резкий всплеск спроса на шины: в 2021 году Nokian Tyres продала в России на 61% больше покрышек, чем в 2020-м, но полностью удовлетворить спрос всё равно не удалось. Некоторый дефицит будет наблюдаться и в течение 2022 года. Глава компании в качестве одной из причин роста потребности россиян в шинах назвал пандемийные ограничения и ставшее следствием этого развитие внутреннего автомобильного туризма.

По данным исследования, проведённого Авто.ру в декабре прошлого года, российские автомобилисты предпочитают менять шины не реже, чем раз в пять лет. Таких нашлось около 40%, однако часть водителей устанавливает новые покрышки и чаще: о смене шин минимум раз в три года заявили 21% участников исследования.