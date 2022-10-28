Эксперт оценил потери Mercedes-Benz от ухода с российского рынка

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Дмитрий Елизаров
Прекращение деятельности в нашей стране обойдётся компании Mercedes-Benz в 2 миллиарда евро. Об этом один из топ-менеджеров «Газпромбанк Автолизинг» заявил агентству «РИА Новости». Эксперт также назвал возможной организацию сборки на мощностях завода Mercedes-Benz автомобилей китайского происхождения.
Поставки автомобилей Mercedes-Benz в Россию были прекращены в марте нынешнего года, тогда же был остановлен и заводской конвейер. О выходе с российского рынка и продаже своих активов, включая предприятие и штаб-квартиру, сети «Автодом» компания объявила 26 октября.