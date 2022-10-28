Dongfeng показал гигантский пикап с мотором объёмом 6,7 литра

Эксперт оценил потери Mercedes-Benz от ухода с российского рынка
Новости

Дмитрий Елизаров

Прекращение деятельности в нашей стране обойдётся компании Mercedes-Benz в 2 миллиарда евро. Об этом один из топ-менеджеров «Газпромбанк Автолизинг» заявил агентству «РИА Новости». Эксперт также назвал возможной организацию сборки на мощностях завода Mercedes-Benz автомобилей китайского происхождения.

Читайте нас в Дзене!
  • Сумма сделки, заключённой между российским офисом Mercedes-Benz и дилерской сетью «Автодом», официально не озвучивается. Однако, по мнению эксперта, на этой сделке немецкая компания может потерять 2 миллиарда евро.
  • «Другое дело — активы компании в нашей стране, которые сама компания оценивала на уровне двух миллиардов евро при прибыли до вычета процентов и налогов концерна по всему миру на уровне 29 миллиардов евро. Если российский бизнес Mercedes-Benz будет передан новому владельцу по номинальной стоимости, как это произошло в случае с Renault и Nissan, то потери окажутся существенными», — заявил эксперт.
  • При этом прекращение продаж автомобилей Mercedes-Benz в России на уровне доходов компании заметно не скажется: в 2021 году по всему миру фирма реализовала более 2 миллионов автомобилей, из которых на российский рынок пришлось менее 45 тысяч. В нынешнем году за период с января по сентябрь продажи Mercedes-Benz в России из-за санкций упали на 70% — до 9,2 тысячи машин.
  • Что касается судьбы завода «Московия» в Есипово, то, по мнению эксперта, сборку премиальных автомобилей здесь наладить не получится из-за тех же санкций — они блокируют поставки в Россию не только готовых автомобилей ценой выше 50 тысяч евро, но и машинокомплектов для их сборки. «Поэтому на месте закрытого завода с большей долей вероятности появится сборочное предприятие по выпуску продукции одной из китайских марок», — полагает эксперт.

Поставки автомобилей Mercedes-Benz в Россию были прекращены в марте нынешнего года, тогда же был остановлен и заводской конвейер. О выходе с российского рынка и продаже своих активов, включая предприятие и штаб-квартиру, сети «Автодом» компания объявила 26 октября.

Как считаете, действительно компания может столько потерять?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании