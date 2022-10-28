Эксперт оценил потери Mercedes-Benz от ухода с российского рынка

При этом прекращение продаж автомобилей Mercedes-Benz в России на уровне доходов компании заметно не скажется: в 2021 году по всему миру фирма реализовала более 2 миллионов автомобилей, из которых на российский рынок пришлось менее 45 тысяч. В нынешнем году за период с января по сентябрь продажи Mercedes-Benz в России из-за санкций упали на 70% — до 9,2 тысячи машин.