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Росту акций производителей электрокаров предсказали замедление. Исключением может стать Tesla

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Александр Шохинов

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В 2022 году акции производителей электрокаров перестанут демонстрировать такой же высокий рост, как в прежние годы. Исключением может стать Tesla. Такое предположение высказал аналитик и управляющий партнёр инвестиционной компании Loup Ventures Джин Манстер, сообщает CNBC. 

  • Американский производитель электрокаров Rivian в ноябре вышел на биржу. После IPO акции компании резко выросли, а спустя всего неделю удвоились. В числе инвесторов Rivian — Amazon и Ford.
  • Аналитики связывают такие показатели с интересов инвесторов к рынку электрокаров, однако предполагают, что уже в следующем году этот интерес спадёт. С завершением отчётного периода инвестиционные фонды задумаются о переключении на другие виды активов. К тому же, с выпуском первого ежеквартально отчёта акции Rivian уже упали на 10 процентов: по документам видно, что компания несёт огромные убытки.
  • Исключением из общего тренда на спад может стать американская Tesla. В своём прогнозе Джин Манстер предрекает ей рост акций до 2500 долларов за штуку. Однако другие производители электрокаров вряд ли повторят успех Tesla. Несмотря на активные попытки небольших технологичных компаний найти инвестиции для роста на фондовом рынке, уменьшение энтузиазма инвесторов может помешать их планам.
  • На этой неделе ценные бумаги Tesla обновили минимум с конца октября, капитализации компании упала ниже одного триллиона долларов.
  • В ноябре-декабре 2021 года основатель Tesla Илон Маск продал акции своей компании на миллионы долларов. Многие эксперты уверены, что компания переоценена и её основатель стремится продать акции на пике стоимости. В первую очередь чрезмерно высокую капитализацию компании объясняют яркой личностью её владельца и его коммуникативными качествами.
  • Более одного миллиарда долларов пойдёт на уплату налогов, куда Маск инвестирует остальные деньги, пока неизвестно. Владелец Tesla пошёл на этот шаг после голосования в Twitter: подписчики на его вопрос порекомендовали продать 10-процентный пакет акций.

В октябре Илон Маск стал самым богатым человеком в истории по версии журнала Forbes. Состояние владельца Tesla оценивалось в 271,3 миллиарда долларов, а капитали­зация компании превысила 1 триллион.

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