Росту акций производителей электрокаров предсказали замедление. Исключением может стать Tesla

В 2022 году акции производителей электрокаров перестанут демонстрировать такой же высокий рост, как в прежние годы. Исключением может стать Tesla. Такое предположение высказал аналитик и управляющий партнёр инвестиционной компании Loup Ventures Джин Манстер, сообщает CNBC.

Американский производитель электрокаров Rivian в ноябре вышел на биржу. После IPO акции компании резко выросли, а спустя всего неделю удвоились. В числе инвесторов Rivian — Amazon и Ford.

Аналитики связывают такие показатели с интересов инвесторов к рынку электрокаров, однако предполагают, что уже в следующем году этот интерес спадёт. С завершением отчётного периода инвестиционные фонды задумаются о переключении на другие виды активов. К тому же, с выпуском первого ежеквартально отчёта акции Rivian уже упали на 10 процентов: по документам видно, что компания несёт огромные убытки.