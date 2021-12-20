Росту акций производителей электрокаров предсказали замедление. Исключением может стать Tesla

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Горизонт событий: когда автопроизводители окончательно перейдут на электричество
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В 2022 году акции производителей электрокаров перестанут демонстрировать такой же высокий рост, как в прежние годы. Исключением может стать Tesla. Такое предположение высказал аналитик и управляющий партнёр инвестиционной компании Loup Ventures Джин Манстер, сообщает CNBC.
В октябре Илон Маск стал самым богатым человеком в истории по версии журнала Forbes. Состояние владельца Tesla оценивалось в 271,3 миллиарда долларов, а капитализация компании превысила 1 триллион.