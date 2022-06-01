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Электропикап Ford F-150 Lightning теряет половину запаса хода при буксировке кемпера

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Дмитрий Елизаров

Один из первых владельцев электропикапа Ford F-150 Lightning, поставки которого начались буквально на днях, уже успел поставить эксперимент. Как пишет Electrek со ссылкой на отчёт самого экспериментатора, буксировка 2,7-тонного жилого прицепа уменьшает запас хода грузовика примерно вдвое.

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  • Бортовая медиасистема электропикапа позволяет прогнозировать энергопотери при буксировке прицепов. Для этого пользователю требуется ввести параметры прицепа — например, габариты и вес. Как сообщает владелец F-150 Lightning, для эксперимента он использовал кемпер компании Airstream длиной 7 метров и весом 6 тысяч фунтов (около 2,7 тонны).
  • На момент начала расчётов электроника утверждала, что оставшегося в аккумуляторах электричества хватит на преодоление 85 миль (137 километров). После ввода характеристик кемпера расчётный запас хода уменьшился до 54 миль (87 километров).
  • Предварительные расчёты оказались верны: экспериментатор проехал по ровной дороге без подъёмов и спусков примерно 30 миль, и спрогнозированный электроникой запас хода уменьшился на 31 милю. В стандартных условиях Ford F-150 Lightning проезжает на одном киловатте электричества 1,5–1,8 мили, но, по словам владельца пикапа, буксировка тяжёлого прицепа уменьшает этот запас хода до 0,8 мили, то есть примерно вдвое.
  • При этом в целом опыт буксировки он назвал положительным благодаря запасу тяги, который обеспечивают электродвигатели, и наличию электронных ассистентов, предназначенных как раз для перевозки прицепов.

Ford рассекретил электрический F-150 в мае прошлого года. Силовая установка грузовика обеспечивает до 1050 Нм крутящего момента, а самая дальнобойная версия проедет без подзарядки до 480 километров. Брать на буксир пикап может грузы до 4,5 тонны.

А вам приходится возить что-то на буксире?

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