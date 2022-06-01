Электропикап Ford F-150 Lightning теряет половину запаса хода при буксировке кемпера

Предварительные расчёты оказались верны: экспериментатор проехал по ровной дороге без подъёмов и спусков примерно 30 миль, и спрогнозированный электроникой запас хода уменьшился на 31 милю. В стандартных условиях Ford F-150 Lightning проезжает на одном киловатте электричества 1,5–1,8 мили, но, по словам владельца пикапа, буксировка тяжёлого прицепа уменьшает этот запас хода до 0,8 мили, то есть примерно вдвое.