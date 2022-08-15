Эксклюзивное купе Bentley Mulliner Batur показали в профиль

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Кирилл Малышев
Компания Bentley продолжает публиковать тизеры, предваряющие премьеру эксклюзивного купе Mulliner Batur. Оно станет продолжением представленного два года назад родстера Bacalar и тоже будет выпущено очень ограниченным тиражом.
Новинку представят в ночь на воскресенье на автомобильной неделе в Монтерее. Скорее всего, как и в случае с Bentley Bacalar, весь тираж уже распродан. Bacalar выпустили в 12 экземплярах. Вероятно, столько же будет и купе Mulliner Batur.