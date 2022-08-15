Эксклюзивное купе Bentley Mulliner Batur показали в профиль

Mulliner Batur получит двигатель W12. Большего пока компания не рассказала. Но на Bacalar он выдаёт 659 лошадиных сил и сочетается с 8-ступенчатым «автоматом». Клиенты получат эксклюзивные возможности для персонализации внешности и отделки салона. Среди материалов заявлено 18-каратное золото с 3D-печатью.

Новинку представят в ночь на воскресенье на автомобильной неделе в Монтерее. Скорее всего, как и в случае с Bentley Bacalar, весь тираж уже распродан. Bacalar выпустили в 12 экземплярах. Вероятно, столько же будет и купе Mulliner Batur.