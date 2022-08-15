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Эксклюзивное купе Bentley Mulliner Batur показали в профиль
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Кирилл Малышев

Компания Bentley продолжает публиковать тизеры, предваряющие премьеру эксклюзивного купе Mulliner Batur. Оно станет продолжением представленного два года назад родстера Bacalar и тоже будет выпущено очень ограниченным тиражом.

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  • На новом видеотизере видны зауженные фары и фонари, ячеистая решётка радиатора с контрастными красными вставками. В профиль машина выглядит классическим купе. Пресс-релиз поясняет, что дизайн модели Batur намекает на облик будущих электромобилей Bentley.
  • Слово Mulliner в названии неспроста стоит перед собственным именем модели. Сейчас это придворное ателье Bentley по персонализации автомобилей, но прежде компания была самостоятельным кузовостроителем. Вот и сейчас она разработала оригинальный кузов для двухдверки Batur.
  • Mulliner Batur получит двигатель W12. Большего пока компания не рассказала. Но на Bacalar он выдаёт 659 лошадиных сил и сочетается с 8-ступенчатым «автоматом». Клиенты получат эксклюзивные возможности для персонализации внешности и отделки салона. Среди материалов заявлено 18-каратное золото с 3D-печатью.

Новинку представят в ночь на воскресенье на автомобильной неделе в Монтерее. Скорее всего, как и в случае с Bentley Bacalar, весь тираж уже распродан. Bacalar выпустили в 12 экземплярах. Вероятно, столько же будет и купе Mulliner Batur.

Хотели бы машину в эксклюзивном кузове?

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