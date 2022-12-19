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Эксклюзивная Alfa Romeo Giulia от Zagato: новые фото
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Дмитрий Елизаров

Кузовное ателье Zagato опубликовало новые изображения собственной версии седана Alfa Romeo Giulia. Тизеры демонстрируют некоторые детали дизайна будущей новинки, а также бензиновый двигатель. Хотя по некоторым предположениям роскошный спорткар мог стать электрическим. Полностью рассекретить эксклюзивную новинку ателье может в ближайшее время.

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  • На изображениях можно увидеть, к примеру, воздухозаборник и фрагмент колёсного диска, а также карбоновые спинки передних кресел. Ещё один тизер подтверждает, что новинка от Zagato получит фирменный 2,9-литровый V6.
  • Седан Alfa Romeo Giulia оснащается таким двигателем в «заряженных» версиях. Например, на GTAm он развивал 540 л.с. Не исключено, для собственной версии Zagato дополнительно форсирует двигатель.

Официально будущая новинка именуется Alfa Romeo Giulia SWB Zagato, где SWB означает короткую колёсную базу. По одной из версий, это ещё и намёк, что Zagato превратит седан в купе. Согласно более ранним тизерам спорткар получит оригинальное оформление кузова в стиле ранних моделей. В продаже лимитированная новинка должна появиться весной следующего года.

А вам интересны творения Zagato?

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