Эксклюзивная Alfa Romeo Giulia от Zagato: новые фото

На изображениях можно увидеть, к примеру, воздухозаборник и фрагмент колёсного диска, а также карбоновые спинки передних кресел. Ещё один тизер подтверждает, что новинка от Zagato получит фирменный 2,9-литровый V6 .

Седан Alfa Romeo Giulia оснащается таким двигателем в «заряженных» версиях. Например, на GTAm он развивал 540 л.с. Не исключено, для собственной версии Zagato дополнительно форсирует двигатель.

Официально будущая новинка именуется Alfa Romeo Giulia SWB Zagato, где SWB означает короткую колёсную базу. По одной из версий, это ещё и намёк, что Zagato превратит седан в купе. Согласно более ранним тизерам спорткар получит оригинальное оформление кузова в стиле ранних моделей. В продаже лимитированная новинка должна появиться весной следующего года.