Экс-инженер Apple, работавший над электрокаром, признался в краже секретов для Китая

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Дмитрий Елизаров
Инженер Чжан Сяолан, работавший над проектом беспилотного автомобиля в Apple в период с 2015 по 2018 год, признался в суде в краже конфиденциальной информации. Как пишет Bloomberg, Сяолан планировал устроиться на работу в китайскую компанию Xpeng, но сама фирма отрицает причастность к инциденту.
Никаких подробностей о собственном автомобиле компания Apple не раскрывает, но периодически появляются сообщения, что на работу в фирму переходят специалисты из крупных автомобильных концернов. Впрочем, примерно с той же частотой сообщается, что проект, известный сейчас под именем iCar, инженеры покидают.