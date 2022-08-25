Экс-инженер Apple, работавший над электрокаром, признался в краже секретов для Китая

Компания Xpeng заявила, что узнала об инциденте из средств массовой информации, не участвует в расследовании, которое проводится американским ведомством и не имеет отношения к этому делу. Кроме того, в Xpeng отметили, что фирма строго соблюдает все законы, включая те, что защищают интеллектуальную собственность.