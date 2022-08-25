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Экс-инженер Apple, работавший над электрокаром, признался в краже секретов для Китая
Новости

Дмитрий Елизаров

Инженер Чжан Сяолан, работавший над проектом беспилотного автомобиля в Apple в период с 2015 по 2018 год, признался в суде в краже конфиденциальной информации. Как пишет Bloomberg, Сяолан планировал устроиться на работу в китайскую компанию Xpeng, но сама фирма отрицает причастность к инциденту.

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  • В 2018 году Чжан Сяолан уволился из Apple: он намеревался переехать в Китай, чтобы, по его словам, быть поближе к больной матери. Однако его задержали практически перед самым вылетом.
  • По мнению правоохранительных органов США, Сяолан незаконно загрузил на частный компьютер 25-страничный документ, который содержал чертежи деталей для беспилотника Apple. Инженер якобы планировал передать эту информацию китайскому стартапу, который разрабатывает электрокары с системами автономного управления.
  • Компания Xpeng заявила, что узнала об инциденте из средств массовой информации, не участвует в расследовании, которое проводится американским ведомством и не имеет отношения к этому делу. Кроме того, в Xpeng отметили, что фирма строго соблюдает все законы, включая те, что защищают интеллектуальную собственность.
  • По данным агентства, Чжану Сяолану могут грозить до 10 лет тюрьмы и штраф до 250 тысяч долларов. Приговор будет вынесен 14 ноября.

Никаких подробностей о собственном автомобиле компания Apple не раскрывает, но периодически появляются сообщения, что на работу в фирму переходят специалисты из крупных автомобильных концернов. Впрочем, примерно с той же частотой сообщается, что проект, известный сейчас под именем iCar, инженеры покидают.

Как считаете, стоит ли Apple вообще заниматься этим проектом?

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