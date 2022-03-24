На продажу выставили экс-флагманскую модель Ferrari с мизерным пробегом
Дмитрий Елизаров
На онлайн-площадке Autotrader появился суперкар Ferrari LaFerrari, выставленный на продажу дилером итальянской марки в Палм-Бич. Цена в 4 449 995 долларов делает этот автомобиль самым дорогим предложением на данный момент. Стоимость суперкара, ранее считавшегося флагманской моделью Ferrari, обусловлена как редким сочетанием цветов кузова и салона, так и тем, что с 2015 года он проехал всего 125 километров.
- Продавец не объясняет, с чем связан такой скромный пробег суперкара. Возможно, автомобиль изначально приобретался в качестве инвестиции.
- Кузов LaFerrari окрашен в необычный для марки белый оттенок Bianco Fuji и сочетается с красной кожей цвета Rosso Ferrari в салоне, дополнительно украшенном карбоновыми вставками. Эту комбинацию продавец называет очень редкой. Кроме того, суперкар отличается рядом дизайнерских акцентов — среди них, к примеру, вышитые гербы Ferrari на подголовниках, а также метки в цветах итальянского флага на рулевом колесе и крышке двигателя. Последний элемент несёт на себе также множество автографов, но их суть продавец не поясняет.
- Модель Ferrari LaFerrari была выпущена в 2013 году в качестве идеологического преемника знаменитой Ferrari Enzo. Суперкар стал первым серийным гибридом из Маранелло: его силовая установка на базе 6,3-литрового V12 развивает 963 л.с. и 900 Нм крутящего момента. До 200 км/ч супергибрид способен разогнаться за 7 секунд.
Ferrari собрала всего около 500 таких купе, но несмотря на редкость, LaFerrari время от времени появляются в открытой продаже. В 2021 году автомобиль с пробегом 535 километров оценивали минимум в 3 миллиона долларов, а двумя годами ранее экземпляр со 150-километровым пробегом не удалось продать с аукциона даже за 3 125 000 долларов.