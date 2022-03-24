На продажу выставили экс-флагманскую модель Ferrari с мизерным пробегом

Кузов LaFerrari окрашен в необычный для марки белый оттенок Bianco Fuji

и сочетается с красной кожей

цвета Rosso

Ferrari в салоне

, дополнительно украшенном карбоновыми вставками.

Эту комбинацию продавец называет очень редкой. Кроме того, суперкар отличается рядом дизайнерски

х

акцентов — среди них, к примеру, вышитые гербы Ferrari на подголовниках, а также метки в цветах итальянского флага на рулевом колесе и крышке двигателя. Последний элемент несёт на себе также множество автографов, но их суть продавец не поясняет.