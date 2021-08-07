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Экс-дизайнер BMW раскритиковал внешний вид нового купе 2 серии

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Михаил Кондратьев

Известный автомобильный дизайнер Фрэнк Стефенсон опубликовал видео, посвящённое внешнему виду купе BMW 2 серии нового поколения. Стефенсон посчитал дизайн переусложнённым, причём машина не понравилась ему со всех сторон.

  • Дизайнер приятно удивился тому, что «двойка» не получила огромные «ноздри» в духе 4 серии, но ему не понравилась форма фар. По его мнению, они не сочетаются с другими элементами передка, а без характерной решётки радиатора в этом автомобиле вообще сложно узнать BMW.
  • Стефенсон добавил также, что переднюю часть невозможно исправить и стоило бы нарисовать заново. Ещё он отметил «карикатурный» капот, который показался ему слишком длинным, и перегруженные пластикой боковые части купе. Сзади двухдверка ему тоже не понравилась — из-за формы фонарей и опять же обилия различных линий и углов.
  • За свою карьеру Стефенсон успел поработать над автомобилями различных марок (Mini, Ferrari, Maserati, Fiat, Lancia, Alfa Romeo, McLaren) и в том числе трудился в BMW, где нарисовал X5 первого поколения.

В прошлом году дизайнер раскритиковал дизайн Tesla Cybertruck, причём одновременно за почти комичный внешний вид и холодный, ненатуралистичный интерьер.

А вам нравится внешний вид нового купе 2 серии?

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