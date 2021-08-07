Экс-дизайнер BMW раскритиковал внешний вид нового купе 2 серии

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Экс-дизайнер АвтоВАЗа раскритиковал огромные «ноздри» BMW
Советское самодельное купе на агрегатах ВАЗ-2108 продают за 290 тысяч рублей
Михаил Кондратьев
Известный автомобильный дизайнер Фрэнк Стефенсон опубликовал видео, посвящённое внешнему виду купе BMW 2 серии нового поколения. Стефенсон посчитал дизайн переусложнённым, причём машина не понравилась ему со всех сторон.
В прошлом году дизайнер раскритиковал дизайн Tesla Cybertruck, причём одновременно за почти комичный внешний вид и холодный, ненатуралистичный интерьер.