Представлен большой кроссовер Hyundai Seven: экран на потолке и джойстик вместо руля

Компания Hyundai в преддверии автосалона в Лос-Анджелесе рассекретила концептуальный электрокроссовер Seven. В будущем он должен перевоплотиться в серийный вседорожник Ioniq 7, однако концепт оказался переполнен решениями, которые вряд ли будут реализованы на конвейерном электрокаре. К примеру, Seven получил необычную компоновку салона в стиле домашней гостиной, оригинальные органы управления и панорамный экран на потолке.
- Hyundai Seven позиционируется как кроссовер, но при этом сочетает элементы внешности как вседорожника, так и минивэна. Необычный силуэт Seven подчёркнут заниженной линией капота, угловатыми колёсными арками и массивными задними стойками. При этом передняя и задняя части концепта практически вертикальны. Головная оптика и задние фонари выполнены по «пиксельному» принципу и способны визуализировать анимированные световые сигналы.
- Утверждается, что облик концепта обеспечивает ему достойные аэродинамические характеристики, хотя точные значения не приводятся. Ради улучшения аэродинамики Seven снабдили колёсами с активными жалюзи: они закрываются, чтобы оптимизировать обтекаемость, либо при необходимости открываются для охлаждения тормозных механизмов.
- Не уточняются и габариты Seven. Известно лишь, что колёсную базу концепта растянули до 3,2 метра, что на 300 миллиметров больше, чем у серийного Hyundai Palisade. Концепт получил при этом всего три двери — одну с водительской стороны и две с пассажирской, которые способны открываться на угол практически 90 градусов. Средней стойки кузов концепта не имеет.
- Это решение должно обеспечить максимально комфортный доступ в салон, архитектура которого решена по принципу домашней гостиной. Задняя часть снабжена полноценным диваном с тканевой отделкой, а в передней применены только два просторных кресла. Они, включая водительское, могут перемещаться по салону и поворачиваться против хода движения: Seven снабдили полноценной системой автономного управления, так что водитель может не смотреть на дорогу даже во время езды. Единственный из доступных органов управления — это компактный джойстик, который встроен в водительское кресло и выдвигается по требованию.
- Также в салоне Hyundai Seven появилась универсальная консоль под названием Universal Island, которая снабжена холодильником, ящиками для мелочей и выдвижным экраном. Ещё один экран встроен в переднюю панель, а на потолке расположен огромный OLED-дисплей, отображающий контент по требованию пассажиров. Он же используется как элемент создания расслабляющей атмосферы в салоне.
- Интерьер концепта отделан либо экологически чистыми материалами, либо изготовленными посредством переработки вторсырья. Задействованы, к примеру, ковролин и бамбуковое дерево, а также вставки из меди — металл выбран за его антибактериальные свойства. Кроме того, Seven снабдили системой циркуляции воздуха по принципу пассажирских самолётов, в которую встроили дезинфекционные ультрафиолетовые лампы.
- Hyundai Seven построен на общей для электрокаров Hyundai-Kia платформе E‑GMP, однако из технических характеристик разработчики сообщили только примерный запас хода — он превышает 480 километров. На концепте реализована поддержка зарядных станций на 350 кВт, благодаря чему батареи электрокара можно зарядить с 10 до 80% примерно за 20 минут.
- Когда именно Seven станет серийным и в каком виде, не уточняется. Предположительно, это произойдёт на рубеже 2023-го и 2024‑го, причём годом ранее линейка Ioniq должна пополниться электромобилем с индексом 6. Им окажется седан, построенный по мотивам концепта Prophecy.
Ранее свой большой электровседорожник представила и компания Kia. Кроссовер EV9 чуть компактнее соплатформенного Seven, при этом выглядит гораздо брутальнее и, судя по имеющимся характеристикам, получил ту же самую силовую установку.
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