Представлен большой кроссовер Hyundai Seven: экран на потолке и джойстик вместо руля

Компания Hyundai в преддверии автосалона в Лос-Анджелесе рассекретила концептуальный электро­кроссовер Seven. В будущем он должен пере­воплотиться в серийный вседорожник Ioniq 7, однако концепт оказался переполнен решениями, которые вряд ли будут реализованы на конвейерном электрокаре. К примеру, Seven получил необычную компоновку салона в стиле домашней гостиной, оригиналь­ные органы управления и панорамный экран на потолке.