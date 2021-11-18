Оставить коммент

Странное из Лос-Анджелеса: машина Барби в натуральную величину из Fiat 500

Представлен большой кроссовер Hyundai Seven: экран на потолке и джойстик вместо руля

Новости

Дмитрий Елизаров

Комменты

Компания Hyundai в преддверии автосалона в Лос-Анджелесе рассекретила концептуальный электро­кроссовер Seven. В будущем он должен пере­воплотиться в серийный вседорожник Ioniq 7, однако концепт оказался переполнен решениями, которые вряд ли будут реализованы на конвейерном электрокаре. К примеру, Seven получил необычную компоновку салона в стиле домашней гостиной, оригиналь­ные органы управления и панорамный экран на потолке.

  • Hyundai Seven позиционируется как кроссовер, но при этом сочетает элементы внешности как вседорожника, так и минивэна. Необычный силуэт Seven подчёркнут заниженной линией капота, угловатыми колёсными арками и массивными задними стойками. При этом передняя и задняя части концепта практически вертикальны. Головная оптика и задние фонари выполнены по «пиксель­ному» принципу и способны визуали­зировать анимированные световые сигналы.
  • Утверждается, что облик концепта обеспечивает ему достойные аэро­динамические характери­стики, хотя точные значения не приводятся. Ради улучшения аэро­динамики Seven снабдили колёсами с активными жалюзи: они закрываются, чтобы оптими­зировать обтекаемость, либо при необходимости открываются для охлаждения тормозных механизмов.
  • Не уточняются и габариты Seven. Известно лишь, что колёсную базу концепта растянули до 3,2 метра, что на 300 милли­метров больше, чем у серийного Hyundai Palisade. Концепт получил при этом всего три двери — одну с водительской стороны и две с пассажирской, которые способны открываться на угол практически 90 градусов. Средней стойки кузов концепта не имеет.
  • Это решение должно обеспечить максимально комфортный доступ в салон, архитектура которого решена по принципу домашней гостиной. Задняя часть снабжена полноценным диваном с тканевой отделкой, а в передней применены только два просторных кресла. Они, включая водительское, могут перемещаться по салону и поворачи­ваться против хода движения: Seven снабдили полноценной системой автономного управления, так что водитель может не смотреть на дорогу даже во время езды. Единственный из доступных органов управления — это компактный джойстик, который встроен в водительское кресло и выдвигается по требованию.
1/11
  • Также в салоне Hyundai Seven появилась универсальная консоль под названием Universal Island, которая снабжена холодильником, ящиками для мелочей и выдвижным экраном. Ещё один экран встроен в переднюю панель, а на потолке расположен огромный OLED-дисплей, отображающий контент по требованию пассажиров. Он же используется как элемент создания расслабляющей атмосферы в салоне.
  • Интерьер концепта отделан либо экологически чистыми материалами, либо изготов­ленными посредством переработки вторсырья. Задействованы, к примеру, ковролин и бамбуковое дерево, а также вставки из меди — металл выбран за его антибактери­альные свойства. Кроме того, Seven снабдили системой циркуляции воздуха по принципу пассажирских самолётов, в которую встроили дезинфекци­онные ультрафиолетовые лампы.
  • Hyundai Seven построен на общей для электрокаров Hyundai-Kia платформе E‑GMP, однако из технических характеристик разработчики сообщили только примерный запас хода — он превышает 480 километров. На концепте реализована поддержка зарядных станций на 350 кВт, благодаря чему батареи электрокара можно зарядить с 10 до 80% примерно за 20 минут.
  • Когда именно Seven станет серийным и в каком виде, не уточняется. Предположительно, это произойдёт на рубеже 2023-го и 2024‑го, причём годом ранее линейка Ioniq должна пополниться электро­мобилем с индексом 6. Им окажется седан, построенный по мотивам концепта Prophecy.

Ранее свой большой электровседорожник представила и компания Kia. Кроссовер EV9 чуть компактнее соплатфор­менного Seven, при этом выглядит гораздо брутальнее и, судя по имеющимся характери­стикам, получил ту же самую силовую установку.

Хотели бы в своём автомобиле такой салон?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2021 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашениеМодели автомобилей по названиям
Все модели автомобилей по году: A - CВсе модели автомобилей по году: C - HВсе модели автомобилей по году: H - MВсе модели автомобилей по году: M - NВсе модели автомобилей по году: N - SВсе модели автомобилей по году: S - ZВсе модели автомобилей по году: А - У
Технические характеристики автомобилей: A - CТехнические характеристики автомобилей: C - HТехнические характеристики автомобилей: H - MТехнические характеристики автомобилей: M - PТехнические характеристики автомобилей: P - TТехнические характеристики автомобилей: T - Я
Все модели автомобилейВсе модели автомобилей: поколение и кузов: A - OВсе модели автомобилей: поколение и кузов: O - Я