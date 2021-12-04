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Экологические зоны, 250 тысяч зарядных станций, 60 трлн рублей: утверждена новая транспортная стратегия России

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Михаил Кондратьев

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В России утверждена новая транспортная стратегия (до 2035 года). Она предполагает реализацию долгосрочных планов по развитию автомобильного, железнодорожного, водного, воздушного и других видов транспорта, на что планируется потратить 60 триллионов рублей. Особое внимание авторы стратегии уделили снижению уровня выбросов загрязняющих веществ.

  • В документе отмечается, что в 2019 году 61 процент выбросов от общего объёма в транспортном секторе приходился именно на дорожный транспорт. Однако путём обновления парка проблему решить невозможно, так как до 82 процентов выбросов вредных частиц происходит не из-за выхлопных газов, а «за счёт стирания дорожного покрытия и составных частей автомобиля».
  • Поэтому, по мнению авторов, необходимо «пересадить» владельцев личных автомобилей на общественный транспорт. «Таким образом, развитие общественного транспорта в крупных городах (в первую очередь для обслуживания маршрутов «периферия—центр») с одновременными ограничениями на использование личных автомобилей для сокращения негативного воздействия на окружающую среду является безальтернативным», — написано в документе.
  • Однако позже в пресс-службе Минтранса уточнили, что новая стратегия не предполагает прямых ограничений использования личных автомобилей, сообщает «Коммерсантъ».
  • При этом в числе других мер по снижению уровня выбросов рассматривается «поэтапное установление ограничений на использование транспортных средств низких экологических классов» и создание зон, куда запрещено въезжать машинам с неэкологичными двигателями.
  • В документе говорится также о необходимости развивать сети зарядных станций для электрокаров. На покрытие европейской части России потребуется около 250 тысяч зарядок. Предполагается, что на основных трассах появятся специализированные сервисы для электромобилей и пункты утилизации батарей.

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