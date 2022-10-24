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Экоактивисты облили краской машины Ferrari на Парижском автосалоне
Новости

Кирилл Малышев

Члены группы Extinction Rebellion посетили со своей радикальной экологической акцией Парижский автосалон. Там они облили чёрной краской Ferrari 328, 360 и 430, после чего приклеили себя к ним, пишет CarBuzz.

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  • Ранее эта же группа попала в новости, облив томатным супом картину «Подсолнухи» Ван Гога и приклеившись рядом к стене. На автосалоне они протестовали против «модели индивидуального автомобиля» и держали баннер с надписью «Глобальное самоуничтожение».
  • Экоактивисты утверждают, что на автомобильную промышленность приходится 15% всех выбросов парниковых газов во Франции. Отрасль называют основным виновником климатических изменений.
  • Организация Scientist Rebellion похожей направленности на прошлой неделе провела аналогичную акцию в музее «Автоштадт» в Вольфсбурге. Они оставались приклеенными к стенду в течение 41 часа. В течение этого времени музей был закрыт, его сотрудники выключили свет и отопление, а также отказались предоставить участникам «туалет».

Три года назад в Кёльне объектом нападок стали владельцы больших автомобилей. Им под «дворники» положили листы бумаги, похожие на штрафные квитанции. На них было написано, что машины необоснованно крупные для города.

Понимаете экоактивистов?

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