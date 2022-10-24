Экоактивисты облили краской машины Ferrari на Парижском автосалоне

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Кирилл Малышев
Члены группы Extinction Rebellion посетили со своей радикальной экологической акцией Парижский автосалон. Там они облили чёрной краской Ferrari 328, 360 и 430, после чего приклеили себя к ним, пишет CarBuzz.
Три года назад в Кёльне объектом нападок стали владельцы больших автомобилей. Им под «дворники» положили листы бумаги, похожие на штрафные квитанции. На них было написано, что машины необоснованно крупные для города.