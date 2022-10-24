Экоактивисты облили краской машины Ferrari на Парижском автосалоне

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Scientist

Rebellion

похожей направленности на прошлой неделе провела аналогичную акцию в музее «Автоштадт» в Вольфсбурге. Они оставались приклеенными к стенду в течение 41 часа. В течение этого времени музей был закрыт, его сотрудники выключили свет и отопление, а также отказались предоставить участникам «туалет».