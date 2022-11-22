Экоактивисты засыпали мукой один из самых известных спорткаров BMW

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Дмитрий Елизаров
Климатические активисты из итальянской группы Ultima Generazione засыпали мукой один из самых известных арт-каров компании BMW — купе M1, расписанное знаменитым художником Энди Уорхоллом. Попутно они потребовали закрыть угольные электростанции. Пострадал ли в ходе акции автомобиль, не уточняется.
В конце октября похожая акция состоялась на Парижском автосалоне. Здесь экоактивисты выбрали своей мишенью классические модели Ferrari, которые облили чёрной краской.