Экоактивисты засыпали мукой один из самых известных спорткаров BMW

Акция стала для активистов способом привлечь внимание к климатическим проблемам. Согласно лозунгам группы сейчас нельзя оставаться равнодушными к тому, что тысячи людей погибают от климатического кризиса. Кроме того, члены Ultima Generazione

потребовали более явных усилий по защите будущего

планеты — например, закрыть к 2025 году все угольные электростанции и перейти на возобновляемые источники энергии.