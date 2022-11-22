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Экоактивисты засыпали мукой один из самых известных спорткаров BMW
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Дмитрий Елизаров

Климатические активисты из итальянской группы Ultima Generazione засыпали мукой один из самых известных арт-каров компании BMW — купе M1, расписанное знаменитым художником Энди Уорхоллом. Попутно они потребовали закрыть угольные электростанции. Пострадал ли в ходе акции автомобиль, не уточняется.

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  • Автомобиль демонстрировался в одном из музеев Милана. Группа активистов проникла туда и высыпала на уникальный BMW M1 восемь килограммов муки.
  • Акция стала для активистов способом привлечь внимание к климатическим проблемам. Согласно лозунгам группы сейчас нельзя оставаться равнодушными к тому, что тысячи людей погибают от климатического кризиса. Кроме того, члены Ultima Generazione потребовали более явных усилий по защите будущего планеты — например, закрыть к 2025 году все угольные электростанции и перейти на возобновляемые источники энергии.

В конце октября похожая акция состоялась на Парижском автосалоне. Здесь экоактивисты выбрали своей мишенью классические модели Ferrari, которые облили чёрной краской.

Как считаете, это действенный способ привлечения внимания к проблемам?

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