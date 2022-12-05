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Экоактивисты начали бороться с внедорожниками — им массово спускают колёса
Новости

Дмитрий Елизаров

Члены стихийной группировки Tyre Extinguishers спустили колёса более чем у 10 тысяч внедорожников и кроссоверов с марта нынешнего года. Как пишет Carscoops, такая форма борьбы с полноразмерными автомобилями применяется экоактивистами как во многих странах Европы, так и в США. Tyre Extinguishers считают, что большим автомобилям не место на городских улицах, и рассчитывают своими акциями заставить владельцев внедорожников с ними расстаться.

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  • Крупнейшая акция движения по данным издания была организована 28–29 ноября — в эти дни спущенными оказались шины более чем 900 кроссоверов и внедорожников в 19 городах восьми разных стран. Мероприятие назвали «крупнейшей скоординированной акцией против автомобилей с высокими выбросами углерода».
  • При этом участники движения оставляют на автомобилях со спущенными колёсами листовки, в которых объясняют причины произошедшего и собственные взгляды на транспорт этого сегмента.
  • «Внедорожники – это климатическая катастрофа, они загрязняют воздух и опасны для других участников дорожного движения. Их ненавидят все, кроме тех, кто на них ездит», — приводит издание высказывание одного из активистов. При этом мишенями участников движения нередко становятся и кроссоверы с электроприводом. Tyre Extinguishers считают такой тип кузова в целом небезопасным и призывают городские власти ввести на внедорожники повышенный налог, который можно было бы потратить на бесплатный общественный транспорт.

В конце ноября экоактивисты засыпали 8 килограммами муки музейный BMW — суперкар M1, расписанный знаменитым художником Энди Уорхоллом. В ходе акции активисты требовали закрытия угольных электростанций.

А на вашей машине спускали колёса?

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