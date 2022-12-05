Экоактивисты начали бороться с внедорожниками — им массово спускают колёса

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Дмитрий Елизаров
Члены стихийной группировки Tyre Extinguishers спустили колёса более чем у 10 тысяч внедорожников и кроссоверов с марта нынешнего года. Как пишет Carscoops, такая форма борьбы с полноразмерными автомобилями применяется экоактивистами как во многих странах Европы, так и в США. Tyre Extinguishers считают, что большим автомобилям не место на городских улицах, и рассчитывают своими акциями заставить владельцев внедорожников с ними расстаться.
В конце ноября экоактивисты засыпали 8 килограммами муки музейный BMW — суперкар M1, расписанный знаменитым художником Энди Уорхоллом. В ходе акции активисты требовали закрытия угольных электростанций.