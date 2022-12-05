Экоактивисты начали бороться с внедорожниками — им массово спускают колёса

«Внедорожники – это климатическая катастрофа, они загрязняют воздух и опасны для других участников дорожного движения. Их ненавидят все, кроме тех, кто на них ездит», — приводит издание высказывание одного из активистов. При этом мишенями участников движения нередко становятся и кроссоверы с электроприводом. Tyre Extinguishers

считают такой тип кузова в целом небезопасным

и призывают городские власти ввести на внедорожники повышенный налог, который можно было бы потратить на бесплатный общественный транспорт.