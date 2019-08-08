9 неисправностей, которыми способен огорчить подержанный Мерседес E-класса W212

1. Обивка кресел

Беда многих современных интерьеров — быстрый износ, а то и трещины обивки. Не обошли они стороной и Е-класс W212. И быстрее остальных изнашивается водитель­ское сиденье.

Что делать

Правильно выбирать комплектацию. Середина в случае W212, увы, совсем не золотая: седан в не очень дорогой комплектации будет с наиболее проблемной искус­ствен­ной кожей. Лучше выбрать подержанный автомобиль с тканевыми сиденьями или не пожалеть денег на версию с натуральной кожей. Оба варианта обивки более стойкие, хотя тоже требуют ухода.

