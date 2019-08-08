9 неисправностей, которыми способен огорчить подержанный Мерседес E-класса W212
Валерий Арутин
Mercedes-Benz всегда оставался на острие автомобильного прогресса. С каждым поколением машины становились быстрее, комфортнее и безопаснее. А ещё — сложнее, и эта сложность прибавляет головной боли владельцам. Вот наиболее частые проблемы бизнес-седанов серии W212 (2009–2016 гг.).
1. Обивка кресел
Беда многих современных интерьеров — быстрый износ, а то и трещины обивки. Не обошли они стороной и
Что делать
Правильно выбирать комплектацию. Середина в случае W212, увы, совсем не золотая: седан в не очень дорогой комплектации будет с наиболее проблемной искусственной кожей. Лучше выбрать подержанный автомобиль с тканевыми сиденьями или не пожалеть денег на версию с натуральной кожей. Оба варианта обивки более стойкие, хотя тоже требуют ухода.
2. Электропитание
E-класс — премиальный автомобиль со сложной электроникой. А она, помимо коррозии от сырости, не любит ни скачков напряжения, ни разряда аккумуляторов.
Что делать
Это не опечатка. У W212 сразу две батареи: основная, под капотом, и дополнительная – маленький аккумулятор в недрах передней панели. Его зарядку контролирует бортовой компьютер, но делает это не всегда хорошо. А ведь тот маленький аккумулятор питает, например, дверные замки. Так что предупреждения самодиагностики автомобиля игнорировать не стоит, а при частом их повторении батарею лучше сразу менять.
3. Привод ГРМ
Эта проблема в том или ином виде свойственна почти всем двигателям, которые ставились на W212.
Что делать
Цепи и сопутствующие детали необходимо менять превентивно, пока их износ не привёл к более печальным последствиям (ведь цепь может и порваться!). Причём многие детали производитель по ходу выпуска W212 модернизировал: после ремонта ГРМ прослужит заметно дольше.
4. Течи масла
Ещё одна беда, общая для большинства двигателей, которые ставились на W212, — это потёки масла даже при довольно небольших пробегах.
Что делать
Чаще всего текут пластиковые заглушки в блоке цилиндров, а также теплообменник и корпус масляного фильтра. Проблема обычно в теряющих свою эластичность уплотнениях — недорогих, но требующих более-менее оперативной замены. Ведь современные моторы Mercedes-Benz не любят низкого уровня масла.
5. Клапан давления масла
Проблема четырёхцилиндровых дизелей серии ОМ651 — отказ электронного клапана, контролирующего давление масла и его подачу к форсункам, охлаждающим поршни.
Что делать
Когда клапан отказывает, давление масла на малых оборотах становится недостаточным, что чревато задирами цилиндров и вкладышей и ведёт к капитальному ремонту двигателя. Поэтому опытные механики рекомендуют менять клапан периодически, хотя бы раз в 100–120 тысяч километров.
6. Пьезофорсунки
Топливные пьезофорсунки, используемые на двигателях
Что делать
Самыми ненадёжными пьезофорсунки были на дизелях в первые годы выпуска поколения W212. Настолько ненадёжными, что спустя пару лет Mercedes-Benz заменил их обычными, электромагнитными, которые работают без особых проблем на пробегах до 200–
Для бензиновых моторов с непосредственным впрыском проблема не столь критична, но владельцам таких машин необходимо более тщательно выбирать заправки.
7. АКПП
За время выпуска Е-class W212 пережил бурное развитие мерседесовских «автоматов». В первые годы на четырёхцилиндровые машины ставили
Что делать
Главные проблемы этой коробки — электроника и гидроблок. Плата управления, установленная внутри агрегата, часто перегревается из-за слишком горячего масла. Иногда её удаётся отремонтировать, а тем, кому не повезло, приходится покупать новую. Механики рекомендуют хотя бы раз в 60 тысяч километров менять в «автомате» масло и стараться не перегревать его при эксплуатации. Для этого, например, нужно регулярно чистить радиатор КПП.
8. Усилитель руля
На дорестайлинговые автомобили устанавливали гидравлический усилитель и он довольно надёжен. Однако после
Что делать
Стук рейки часто не прогрессирует, и с ним машина может проездить долго. Однако рулевой механизм установлен внизу, поэтому электроусилитель на рейке страдает от грязи, сырости и реагентов — так что дополнительная защита не помешает. Тем более что штатная, пластиковая, не способна уберечь дорогой узел от удара при проезде неровностей на разбитой дороге.
9. Тормозные диски
Седан W212 довольно тяжёлый — поэтому на нём быстро изнашиваются передние тормоза. Колодок хватает на 20–
Что делать
Во-первых, стараться ездить спокойнее. У азартных водителей задние колодки заметно быстрее стираются из-за системы стабилизации, подтормаживающей буксующие колёса. Во-вторых, можно попробовать установить неоригинальные диски и колодки из более стойкого материала.