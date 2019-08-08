7 неисправностей, которыми способен огорчить Nissan Qashqai с пробегом

9 неисправностей, которыми способен огорчить подержанный Мерседес E-класса W212

Разбор

Валерий Арутин

Mercedes-Benz всегда оставался на острие автомо­бильного прогресса. С каждым поколением машины становились быстрее, комфортнее и безопаснее. А ещё — сложнее, и эта сложность прибавляет головной боли владельцам. Вот наиболее частые проблемы бизнес-седанов серии W212 (2009–2016 гг.).

1. Обивка кресел

Беда многих современных интерьеров — быстрый износ, а то и трещины обивки. Не обошли они стороной и Е-класс W212. И быстрее остальных изнашивается водитель­ское сиденье.

Что делать

Правильно выбирать комплектацию. Середина в случае W212, увы, совсем не золотая: седан в не очень дорогой комплектации будет с наиболее проблемной искус­ствен­ной кожей. Лучше выбрать подержанный автомобиль с тканевыми сиденьями или не пожалеть денег на версию с натуральной кожей. Оба варианта обивки более стойкие, хотя тоже требуют ухода.

2. Электропитание

E-класс — премиальный автомобиль со сложной электроникой. А она, помимо коррозии от сырости, не любит ни скачков напряжения, ни разряда аккумуляторов.

Что делать

Это не опечатка. У W212 сразу две батареи: основная, под капотом, и дополни­тельная – маленький аккумулятор в недрах передней панели. Его зарядку контролирует бортовой компьютер, но делает это не всегда хорошо. А ведь тот маленький аккуму­лятор питает, например, дверные замки. Так что предупреж­дения само­диагностики автомобиля игнорировать не стоит, а при частом их повторении батарею лучше сразу менять.

3. Привод ГРМ

Эта проблема в том или ином виде свойственна почти всем двигателям, которые ставились на W212. У дизеля 2.1 (ОМ651) цепь вытягивается примерно к 150–180 тыс. км, но установ­лена сзади мотора и потому менять её хлопотно. На четырёх­цилиндровых бензиновых моторах (М271 и М274) цепь обычно изнашивается уже к 100 тыс. км, попутно вынося приговор и фазовращателям. А у двигателей V6 (М272) и V8 (M273) цепи двух­рядные, поэтому вытягиваются медленнее. Зато быстро «съедают» звёздочки балансир­ных валов (а у V8 – паразитные или промежуточные звездочки).

Что делать

Цепи и сопут­ствующие детали необходимо менять превентивно, пока их износ не привёл к более печальным послед­ствиям (ведь цепь может и порваться!). Причём многие детали производитель по ходу выпуска W212 модерни­зировал: после ремонта ГРМ прослужит заметно дольше.

4. Течи масла

Ещё одна беда, общая для большинства двигателей, которые ставились на W212, — это потёки масла даже при довольно небольших пробегах.

Что делать

Чаще всего текут пластиковые заглушки в блоке цилиндров, а также теплообменник и корпус масляного фильтра. Проблема обычно в теряющих свою эластичность уплотнениях — недорогих, но требующих более-менее оперативной замены. Ведь современные моторы Mercedes-Benz не любят низкого уровня масла.

5. Клапан давления масла

Проблема четырёхцилиндровых дизелей серии ОМ651 — отказ электронного клапана, контроли­рующего давление масла и его подачу к форсункам, охлаждающим поршни.

Что делать

Когда клапан отказывает, давление масла на малых оборотах становится недостаточным, что чревато задирами цилиндров и вкладышей и ведёт к капитальному ремонту двигателя. Поэтому опытные механики рекомендуют менять клапан периодически, хотя бы раз в 100–120 тысяч километров.

6. Пьезофорсунки

Топливные пьезофорсунки, используемые на двигателях E-класса поколения W212, оказались очень капризными, а из-за их отказа двигатель в любой момент может заглох­нуть или перестать заводиться.

Что делать

Самыми ненадёжными пьезофорсунки были на дизелях в первые годы выпуска поколения W212. Настолько ненадёжными, что спустя пару лет Mercedes-Benz заменил их обычными, электро­магнитными, которые работают без особых проблем на пробегах до 200–250 тыс. км. А для первых экземпляров Е-класса была выпущена прошивка блока управления, позволяющая установить новые форсунки.

Для бензиновых моторов с непосред­ственным впрыском проблема не столь критична, но владельцам таких машин необходимо более тщательно выбирать заправки.

7. АКПП

За время выпуска Е-class W212 пережил бурное развитие мерседесовских «автоматов». В первые годы на четырёх­цилиндровые машины ставили 5-ступенчатую коробку, но в конце жизненного цикла модели на дизельных версиях была уже 9-ступенчатая АКПП. А самым ненадёжным вариантом оказался самый распро­странённый — 7-ступенчатый «автомат» 7G-Tronic.

Что делать

Главные проблемы этой коробки — электроника и гидроблок. Плата управления, установ­ленная внутри агрегата, часто перегревается из-за слишком горячего масла. Иногда её удаётся отремонтировать, а тем, кому не повезло, приходится покупать новую. Механики рекомендуют хотя бы раз в 60 тысяч километров менять в «автомате» масло и стараться не перегревать его при эксплуатации. Для этого, например, нужно регулярно чистить радиатор КПП.

8. Усилитель руля

На дорестайлинговые автомобили устанавливали гидравли­ческий усилитель и он довольно надёжен. Однако после 150 тыс. км может загудеть насос или застучать рулевая рейка. После рестайлинга усилитель стал электрическим, но примерно на том же пробеге способен отказать и он.

Что делать

Стук рейки часто не прогрессирует, и с ним машина может проездить долго. Однако рулевой механизм установлен внизу, поэтому электро­усилитель на рейке страдает от грязи, сырости и реагентов — так что дополни­тельная защита не помешает. Тем более что штатная, пластиковая, не способна уберечь дорогой узел от удара при проезде неровностей на разбитой дороге.

9. Тормозные диски

Седан W212 довольно тяжёлый — поэтому на нём быстро изнашиваются передние тормоза. Колодок хватает на 20–25 тыс. км, а дисков — на пару комплекта накладок. Задние тормоза служат дольше, но не намного.

Что делать

Во-первых, стараться ездить спокойнее. У азартных водителей задние колодки заметно быстрее стираются из-за системы стабилизации, подтормажи­вающей буксующие колёса. Во-вторых, можно попробовать установить неориги­нальные диски и колодки из более стойкого материала.

Отчет подготовлен при содействии специалистов техцентра Юнит Центр

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Отзывы реальных владельцев Mercedes-Benz E-класса

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Анимация: Павел Михеев
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