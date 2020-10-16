Вариант нормы. Все плюсы и минусы Mercedes-Benz E-класса: подробный тест

* Стоимость полисов и налог рассчитаны для водителя старше 22 лет и со стажем более 4 лет, проживающего в Москве

Когда-то седаны E-класса в такси, которые встреча­лись только в Европе, вызывали у российских туристов непод­дельное удив­ление, а сегодня это кажется абсолютно нормальным даже за пределами Москвы. Более того, поездить на E-классе может почти любой пользователь каршеринга, причём без особых затрат. А ещё за рулём таких машин легко встретить, например, обеспеченную домохозяйку с детьми.