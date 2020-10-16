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Вариант нормы. Все плюсы и минусы Mercedes-Benz E-класса: подробный тест

Тесты

Иван Ананьев

В классическом списке седанов бизнес-класса давно записаны и утвер­ждены ровно три автомо­биля, но первым номером в нём был и остаётся Mercedes-Benz E-класса. Причём обяза­тельно чёрный. Однако мир давно уже пользуется не только представи­тель­скими функциями этой машины, да и в России она давно стала чем-то большим, чем транспортом бизнес­мена. Поэтому спокойный бежевый седан с начальным 4-цилинд­ровым мотором сегодня смотрится вполне... нормально.

Mercedes-Benz E-класса
3 800 000 – 5 840 000 ₽ без учёта опций
Выбор редакции: Комплектация E200 4Matic Intelligent Drive за 4 870 000 ₽
Оценка: 4 из 5
Плюсы
  • Имидж бренда
  • Уютный салон с отличной графикой дисплеев
  • Плавность хода и хорошая шумоизоляция
Минусы
  • Образ унисекс
  • Обилие консервативных решений
  • Несолидный силовой агрегат
Стоимость владения* в год при пробеге 17 500 км:
ОСАГО
12 250 ₽
КАСКО
130 000 ₽
ТО за год
37 550 ₽
Транспортный налог
10 835 ₽
Топливо
105 000 ₽
Итого
295 635 ₽

Стоимость полисов и налог рассчитаны для водителя старше 22 лет и со стажем более 4 лет, проживающего в Москве

Когда-то седаны E-класса в такси, которые встреча­лись только в Европе, вызывали у российских туристов непод­дельное удив­ление, а сегодня это кажется абсолютно нормальным даже за пределами Москвы. Более того, поездить на E-классе может почти любой пользователь каршеринга, причём без особых затрат. А ещё за рулём таких машин легко встретить, например, обеспеченную домохозяйку с детьми.

Это вовсе не значит, что машина сменила имидж. Е-класс всегда был разносторонним и имел массу комплектаций на любой вкус и кошелёк, но в Россию когда-то попал именно чёрным и деловым. Поэтому в среде любителей классических Мерседесов принято считать, что Е-класс «давно не тот», а традиции были порушены в 2002 году с появлением прилизанного кузова W211, который лишил машину брутальной мужественности. Те же люди клеймят нынешний рестайлинг модели с индексом W213 за ещё более плавные формы и не слишком мужскую внешность.

Перечень изменений обновлённой модели невелик. Самое заметное — новые фары, которые теперь даже условно не делятся на две части, а также горизонтальные задние фонари треугольной формы вместо прежних округлых

Если же отбросить соображения имиджа, то Е-класс 2020 года с подретуши­ро­ванными фарами и гори­зонталь­ными задними фонарями треугольной формы выглядит сбалансиро­ванно. Причём не кажется уже ни мужским, ни женским. Любой вариант, от слабенького дизельного в начальной комплектации с ценой ниже 4 миллионов до дорогого E 450 с базовым ценником около 6 млн, будет, как это сегодня принято говорить, вариантом нормы. Но если хочется ощущения настоящего премиального продукта, то придётся потратиться. И речь совсем не о доплате за мощные двигатели: например, тестовый E 200 4Matic стоит 5 350 399 ₽, хотя имеет двух­литровый мотор. За что же просят такие деньги?

Интерьер

Как и прежде, салон Е-класса очень напоминает интерьер флагманского S-класса, а с обновлением он наконец-то получил комплекс MBUX. Теперь тут два 12-дюймовых дисплея — для приборов и медиа­системы. В простых комплектациях экраны будут на два дюйма поменьше, а аналоговых шкал теперь не предусмотрено вовсе. Ещё одна новость — руль с шестью спицами, который ставится на некоторые комплектации в качестве альтернативы трёхспицевому, причём оба варианта оснащены не обычными, а сенсорными клавишами.

Салон с с двумя экранами размером 12,3 дюйма – теперь почти стандарт. Экраны поменьше будут только в самых простых комплектациях. Отделка панели тоже зависит от комплектации, и натуральное дерево по-прежнему есть в списке опций. Вариантов кожи много, но все базовые варианты подразумевают лишь искусственную, а за натуральную придётся доплатить. Тканевый салон есть по умолчанию есть, например, в исполнении Intelligent Drive
Стандартные кресла выглядят очень рельефно, но на деле подходят только людям худощавым, а остальных будто выталкивают наружу. Но в списке опций можно найти шикарные мультиконтурные кресла с активной боковой поддержкой и подогревом подлокотников
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Салон с с двумя экранами размером 12,3 дюйма – теперь почти стандарт. Экраны поменьше будут только в самых простых комплектациях. Отделка панели тоже зависит от комплектации, и натуральное дерево по-прежнему есть в списке опций. Вариантов кожи много, но все базовые варианты подразумевают лишь искусственную, а за натуральную придётся доплатить. Тканевый салон есть по умолчанию есть, например, в исполнении Intelligent Drive

Практичность

По габаритам и размеру колёсной базы E-Klasse в кузове W213 почти догнал S-Klasse четвёртого поколения, но того же простора для пассажиров здесь всё-таки нет. Места много, но не избыточно много, а про посадку троих пассажиров сзади можно говорить только условно, потому что диван отформован под двоих, а на полу высится основатель­ный тоннель. Багажник объёмом 540 литров тоже не поражает вообра­жение, но имеет довольно ёмкое подполье. Запаски нет, потому что шины — Run Flat.

E-класс гостеприимен для задних пассажиров, но огромным запасом пространства похвастать не может и проигрывает по этому параметру, например, Skoda Superb. Зато двери услужливо прикрывает автодоводчик
А ещё здесь некуда деть ступни, если передние кресла опущены по предела. Третьему пассажиру тоже будет неуютно из-за формовки кресел и центрального тоннеля
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E-класс гостеприимен для задних пассажиров, но огромным запасом пространства похвастать не может и проигрывает по этому параметру, например, Skoda Superb. Зато двери услужливо прикрывает автодоводчик

Техника и надёжность

Кузов W213 использует модульную платформу MRA, на которой построены и младшее семейство C-класса, и целый ряд кроссоверов. После обнов­ления в гамме Е-класса появились двух­литровый турбомотор М254 мощностью 272 л.с. и рядная «шестёрка» М256 объёмом 3.0 литра и мощностью 367 л.с. Обе — с системой мягкого гибрида и 48-вольто­вым стартер-генератором. Но в России расклад немного другой.

Бензиновую гамму теперь открывает двух­литровый E200 мощностью 197 л.с., который может быть как задне-, так и полно­приводным. На ступеньку выше стоит подключа­емый гибрид E 300 e общей мощностью 320 л.с., и он бывает только полно­приводным. Наконец, есть E 450 4Matic с тем самым новым мотором (367 л.с.), который оснащён стартер-генератором, и это един­ственный шести­цилиндровый E-класс без приставки AMG.

Комплектация Intelligent Drive отличается простыми бамперами без AMG-обвеса, и это к лучшему. Для наших дорог и бордюров они удобнее

Самый маломощный заднеприводный седан E 200 d в России имеет доре­форменный 150-сильный дизель (в Европе ставят мотор 1,6 л с отдачей 160 л.с.), а следом идёт уже версия E 220 d 4Matic с двух­литровым дизелем мощностью 194 л.с. и полным приводом. Все без исключения исполнения E-класса оснащаются «автоматом» 9G-Tronic.

Хорошей статистики по проблемам силовых агрегатов пока мало. Но уже известно, что у двух­литровых моторов серии М274 на больших пробегах требуют замены распре­дели­тель­ные валы. После 100 000 километров пробега эти двигатели начинают шуметь при холодном пуске, нередки проблемы с термо­статом или водяным насосом. Турбина спокойно служит до 150 000 км, но требует хорошего масла и его свое­временной замены. Более новая версия двигателя с обозначе­нием M264 пока не считается проблемной. Кстати, она ставится и на гибридные версии.

Двухлитровый мотор расположен продольно, но места под капотом занимает немного. Возможностей агрегата машине хватает, но душа просит солидно ворчащие шесть цилиндров
Седан оснащается колёсами размерностью от 17 до 20 дюймов. Тестовый вариант имел 18-дюймовые, и с некоторых ракурсов они казались довольно маленькими
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Двухлитровый мотор расположен продольно, но места под капотом занимает немного. Возможностей агрегата машине хватает, но душа просит солидно ворчащие шесть цилиндров

Шестицилиндровый М276 с турбиной тоже может стучать из-за проблем со смазкой натяжи­теля цепи при пробегах ближе к 150 000 км, что чревато поломкой всего механизма ГРМ. Впрочем, произво­дитель утверждает, что сейчас проблема уже устранена.

Двухлитровый дизель OM654 довольно свежий и проблем в эксплу­атации пока не сулит. Более того, он даже не попал под отзывную кампанию 2017 года, в ходе которой немцы перена­страивали системы контроля выхлопа после истории с Дизель­гейтом. Но это технически сложный мотор, который оснащается двумя нейтрали­заторами, и их замена может влететь в круглую сумму при заправке некаче­ственным топливом. Кроме того, в дизеле используются стальные поршни, которые помогли снизить трение и добиться более стабильных зазоров между поршнем и стенкой цилиндра. В теории такая конструкция склонна к пере­гревам днища поршня, поэтому требует хорошего масла.

К девятиступенчатой автоматиче­ской коробке передач претензий у ремонт­ников вроде бы нет. Проблемной была конструктивно близкая 7-ступен­чатая коробка, но в совре­менном варианте все недо­статки исправили. Отдельные жалобы на дёргания коробки в пробках вызваны другими причи­нами — например, глюками электронных датчиков. Но и они скорее редкость.

Заметных претензий к пружинной подвеске Е-класса нет, кроме стан­дартного механи­ческого износа. Это же касается и двух­режимных амортиза­торов Agilty Control, и даже электронно­управля­емых Dynamic Body Control. Пневмо­подвеска Air Body Control в теории может оказаться более капризной, но на W213 с самого начала ставят стойки с пневмо­баллонами, закрытыми пыльниками, которые препят­ствуют попаданию песка и грязи. 

К российским дилерам обновлённый Е-класс попадает как с подмосковного завода в Есипово, так и из Зиндельфингена. Разница в комплектациях: у нас собирают машины с фиксированным набором оборудования, а в Германии готовы сделать седан под самый сложный заказ

Список остальных претензий к W213 не так уже велик. Бывает, что глючат сенсорные клавиши руля, без которых не обойтись в ряде сервисных операций, плохо работает GPS-антенна навигатора, машина иногда не видит ключ в кармане владельца. Жалобы на быстрый износ обшивки кресел из экокожи вполне ожидаемы, хотя даже водитель­ское кресло без труда выдер­живает 150 000 кило­метров пробега. Кроме того, владельцы дорестай­линговых машин часто жалова­лись на скрипы и дребезжание передней панели. Проблема решалась частичной разборкой и проклейкой пистонов креп­ления, но это довольно странная операция для свежего Мерседеса.

Езда

Споры о том, насколько современный Е-класс настоящий, ведутся без остановки, но истина заключа­ется в том, что впечат­ления сильно зависят от комплектации. И даже посыл о том, что Mercedes-Benz должен быть самым комфортным среди конкурентов, уже давно не догма. Всё потому, что у модели как минимум четыре варианта подвески и целая гамма колёс размер­ностью от 17 до 20 дюймов. Есть стандартная пружинная подвеска, подвеска Dynamic Body Control с электронно­управля­емыми амортиза­торами, шасси Agility Control с двух­режимными стойками, которые по-разному работают в различных условиях, а также пневмо­подвеска Air Body Control — и всё это без учёта версий с шильдиками AMG.

Тестовый вариант был оснащён подвеской Agility Control и условно скромными 18-дюймо­выми колёсами. И в таком варианте седан вполне может воспри­ниматься как настоящий класси­ческий Мерседес — потому что мелких неров­ностей подвеска вообще не замечает. Так и задумано: аморти­заторы Agility Control при малой амплитуде прокачи­вают жидкость через допол­нитель­ные каналы и фильтруют всю дорожную рябь. По ровной дороге такой Е-класс стелет предельно гладко.

Но стоит попасть на выбоины покрупнее, как каналы пере­крываются, зажимая аморти­заторы и делая машину более собранной. Смысл в том, чтобы авто­мобиль лучше держался за плохую дорогу, но тряски и звуков от работы подвески в салон приходит заметно больше. Нет, всё остаётся в пределах разумного, но ходом пере­скакивать неров­ности водитель уже не захочет. А ещё смущает небольшой дорожный просвет (в специ­фикациях заявлены скромные 116 мм), хотя в статике машина с такой подвеской и кажется слегка приподнятой.

В целом комфорта в этом шасси больше, чем спортив­ности. На хорошей дороге при спокойном ритме движения всё происходит последо­вательно и понятно, реакции кажутся максимально адекватными, а руль — почти невесомым. Но когда пытаешься поехать быстрее и амортиза­торы зажимаются, шасси становится скорее грубым, чем информа­тивным, а подвеска начинает шумно повторять выбоины и даже сдёрги­вает машину с траектории на кочках. Если ввалиться в поворот на скорости, то седан просто прочертит нужную дугу, не выпадая за пределы намечен­ного, но удоволь­ствия будет мало.

E 200 с подвеской Agility Control хорош в гражданских режимах езды, но не превраща­ется в BMW при более активном драйве. То же касается и шумо­изоляции. Если на кочках и неров­ностях подвеска недовольно стучит даже на неэкстремаль­ных 18-дюймо­вых колёсах (правда, это Run Flat с жёсткой боковиной), то в нормальных режимах — совершенно мерседе­совская тишина! Для которой не требуются даже опциональные много­слойные стёкла. При дефилиро­вании по магистрали даже на высокой скорости тестовый седан просто покорил акустиче­ским комфортом и тишиной в салоне.

Об остальных видах шасси можно рассказать по впечат­лениям от первого теста W213 четырёх­летней давности. Главное, что нужно знать: E-классу отлично подходит и самая простая пружинная подвеска с простыми амортиза­торами. Она комфортна в большин­стве ситуаций, хорошо справ­ляется с кренами в быстрых поворотах и не мешает чувство­вать авто­мобиль. Более того, руль в такой кон­фигурации кажется информативным и точным.

Подвеска с регулируемыми амортиза­торами Dynamic Body Control — примерно то же самое, но с поправкой на возмож­ность более тонкой настройки в сторону комфорта или динамики. Её отличает прозрачный и лёгкий руль, причем даже в спортивных режимах. Пневмо­подвеска тоже хороша своей вариатив­ностью, но вот она как раз не всегда обеспе­чивает перинную плав­ность хода, внезапно спотыкаясь на острых неров­ностях и крышках люков. В спортив­ных режимах такое шасси становится жёстким и даже грубым, при этом не улучшая чувство машины. Но при обычной езде она работает умнее остальных и лучше подстраива­ется под дорожные условия.

Если смириться с тем, что четырёх­цилиндровый Е-класс – это вариант нормы, то претензий к двух­литровому мотору мощностью 197 л.с. не возникнет. Везёт он не быстрее прежнего 184-сильного (одну десятую секунды в разгоне до «сотни» почув­ствовать невоз­можно), но и ничем, кроме беззубого рокота на холостых оборотах, не раздражает. Солидного звука и правда не хватает, но к динамике в городских условиях не придраться. Старт с места получается плавным, разгон — почти линейным и пред­сказуемым. А ещё этот мотор в паре с «автоматом» шустро реагирует на акселе­ратор и достойно разгоняет машину на скоростях за 100 км/ч, когда нужно держаться в динамичном потоке.

Двухлитровый Мерседес — это нормально?

Для тех, кому важно количество цилиндров под капотом, в российской гамме остался един­ственный вариант E 450. И это уже машина, которая почти выезжает из 5 секунд при разгоне до «сотни». Солидный вариант с приятным баритоном двигателя и отменной динамикой, но для ежеднев­ного городского использо­вания он может показаться избыточным. Проме­жуточная версия всего одна — гибридная E 350 e с подзарядкой от сети, и это — вариант неожидан­ного компро­мисса. С одной стороны, гибрид не имеет 6-цилинд­рового мотора и точно так же не звучит, с другой, он набирает «сотню» за приятные 6,2 секунды, а стоит заметно дешевле, чем E 450.

Оснащение

Список возможного оборудования для Mercedes-Benz E-класса насчиты­вает 29 страниц убори­стого текста, поэтому мы сделаем акцент только на основных позициях в списках условно стан­дартных комп­лектаций. Роль начальных выполняют дизельный E 200 d и бензиновый E 200 в комплектации Business стоимостью 3 800 000 ₽. И даже она не кажется совсем пустой. Салон будет отделан искус­ственной экокожей, на передней панели — более скромные 10-дюймо­вые дисплеи, зато есть камера заднего вида и ассистент торможения, а также фирменные велюровые коврики.

Дальше в иерархии стоят комплектации Premium и Sport, но тут масса нюансов. В Premium пред­лагается только дизельный E 220 4Matic, который стоит 4 380 000 ₽. Он имеет обивку салона из премиальной ткани (которая считается лучше, чем экокожа), 12-дюймо­вые экраны, навигатор, противо­угонную систему, другой набор декоративных элементов и защиту картера. Версия Sport дороже на 110 000 ₽, а отличается она наличием экокожи и внешней отделки AMG Line. А ещё дизель можно взять в испол­нении Luxury за 4 840 000 ₽, у которого не будет AMG-бамперов, но появится дорогая отделка салона.

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Бензиновый E 200 будет сразу в исполнении Sport по цене минимум 4 350 000 ₽, а полно­приводный вариант ещё на 100 000 ₽ дороже. E 200 4Matic можно взять и в версии Sport Plus (от 4 870 000 ₽), которая допол­нена панорамной крышей, системой бесключе­вого доступа и аудио­системой Burmester. И ровно ту же сумму просят за комп­лектацию Intelligent Drive, в которой не будет стилистики AMG и люка, но появится особый салон с комбиниро­ванной отделкой, камеры кругового обзора, обогрев руля, система распо­знавания дорожных знаков, функция допол­ненной реаль­ности для навигатора и пакет водитель­ских ассистентов.

При таком разнообразии купить гибридный E 300 e (5 410 000 ₽) и шести­цилиндровый E 450 (5 840 000 ₽) можно только в комп­лектации Sport. Впрочем, это не значит, что они будут оснащены хуже, чем E 200. Речь об условных стартовых комп­лектациях, которые можно дополнять из почти бесконечного списка опций. Например, тестовый E 200 4Matic в испол­нении Intelligent Drive стоит почти 5,4 млн, то есть имеет «допов» почти на полмиллиона. Среди них – натуральная бежевая кожа на сиденьях, пере­ключатель режимов движения, пробочный круиз-контроль, матричные фары, ассистент парковки и проекци­онный дисплей.

Конкуренты

<h3><a href="https://mag.auto.ru/article/audia6alldetails/" target="_blank">Audi A6</a></h3> В гонке лидеров сегмента седан из Ингольштадта слегка подотстал, но по-прежнему остался сильным игроком в пресловутой немецкой тройке. В России у Audi более сбалансированная линейка модификаций: A6 продаётся с тремя бензиновыми (190, 245 и 340&nbsp;л.с.) и двумя дизельными (190 и 249&nbsp;л.с.) двигателями, каждый из которых доступен в четырёх комплектациях. Обе 190-сильные версии — переднеприводные, остальные — со всеми ведущими. Цены начинаются от <nobr>3 180 000 ₽</nobr>
<h3>BMW 5 серии</h3> Самый главный конкурент по-прежнему исповедует спортивный стиль, но на деле так же вариативен. На выбор — два дизеля (190 и 249&nbsp;л.с.) и четыре бензиновых мотора (184–530&nbsp;л.с.), и снова все версии, кроме базовых, являются полноприводными. Минимальная стоимость составляет <nobr>3 750 000 ₽,</nobr> но с версиями типа 550i ценники улетают за отметку в 7&nbsp;млн рублей
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Audi A6

В гонке лидеров сегмента седан из Ингольштадта слегка подотстал, но по-прежнему остался сильным игроком в пресловутой немецкой тройке. В России у Audi более сбалансированная линейка модификаций: A6 продаётся с тремя бензиновыми (190, 245 и 340 л.с.) и двумя дизельными (190 и 249 л.с.) двигателями, каждый из которых доступен в четырёх комплектациях. Обе 190-сильные версии — переднеприводные, остальные — со всеми ведущими. Цены начинаются от 3 180 000 ₽

Вывод

Для того, чтобы посмотреть на сравнительно недорогой Mercedes-Benz E-класса, достаточно прокатиться на автомо­биле из каршеринга. А потом мысленно поставить в салон два широко­форматных дисплея и сенсорную панель вместо шайбы устаревшей системы COMAND. Примерно таким станет новый авто­мобиль стоимостью около 3,8 млн, но это по-прежнему будет что-то вроде казённого авто­мобиля без души.

Поэтому лучше сразу заложить ещё как минимум миллион на комп­лектацию постарше — ради улучшенной отделки и набора оборудо­вания посолиднее. В этом смысле версия Intelligent Drive кажется сбалансиро­ванной и достаточной, потому что, помимо более уютной отделки, включает массу удобной электроники. И уже потом к ней можно точечно добавлять что-то ещё на свой личный вкус.

Выбирая автомобиль с разумной точки зрения, можно вполне обойтись без сложных подвесок, а вот 6-цилинд­рового мотора с его запасом тяги и приятным голосом эмоци­онально будет всё-таки не хватать. Но если отбросить эмоции и посмотреть на Е-класс как на комфортную и безопасную машину для всей семьи, то и двух­литровый турбо­мотор — хороший вариант. Тем более, что с ним седан всё равно будет динамичнее основной части потока. 

Ваш выбор в классе бизнес-седанов?

Характеристики Mercedes-Benz E-Класс V (W213, S213, C238) Рестайлинг

  • Комплектация

    200 2.0 AT (197 л.с.) 4WD

  • Двигатель

    2.0 / 197 л.с / бензин

  • Коробка передач

    Автоматическая

  • Привод

    Полный

  • Кузов

    Седан

  • Расход топлива

    7.1

  • Разгон до 100 км/ч

    7.6

  • Цена, ₽

    5 350 399
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Mercedes-Benz E-класса на Авто.ру

Фотографии Вячеслава Крылова
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