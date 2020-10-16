Вариант нормы. Все плюсы и минусы Mercedes-Benz E-класса: подробный тест
Иван Ананьев
В классическом списке седанов бизнес-класса давно записаны и утверждены ровно три автомобиля, но первым номером в нём был и остаётся Mercedes-Benz
- Имидж бренда
- Уютный салон с отличной графикой дисплеев
- Плавность хода и хорошая шумоизоляция
- Образ унисекс
- Обилие консервативных решений
- Несолидный силовой агрегат
Когда-то седаны E-класса в такси, которые встречались только в Европе, вызывали у российских туристов неподдельное удивление, а сегодня это кажется абсолютно нормальным даже за пределами Москвы. Более того, поездить на
Это вовсе не значит, что машина сменила имидж.
Если же отбросить соображения имиджа, то
Интерьер
Как и прежде, салон Е-класса очень напоминает интерьер флагманского
Практичность
По габаритам и размеру колёсной базы
Техника и надёжность
Кузов W213 использует модульную платформу MRA, на которой построены и младшее семейство
Бензиновую гамму теперь открывает двухлитровый E200 мощностью 197 л.с., который может быть как задне-, так и полноприводным. На ступеньку выше стоит подключаемый гибрид
Самый маломощный заднеприводный седан
Хорошей статистики по проблемам силовых агрегатов пока мало. Но уже известно, что у двухлитровых моторов серии М274 на больших пробегах требуют замены распределительные валы. После 100 000 километров пробега эти двигатели начинают шуметь при холодном пуске, нередки проблемы с термостатом или водяным насосом. Турбина спокойно служит до
Шестицилиндровый М276 с турбиной тоже может стучать
Двухлитровый дизель OM654 довольно свежий и проблем в эксплуатации пока не сулит. Более того, он даже не попал под отзывную кампанию 2017 года, в ходе которой немцы перенастраивали системы контроля выхлопа после истории с Дизельгейтом. Но это технически сложный мотор, который оснащается двумя нейтрализаторами, и их замена может влететь в круглую сумму при заправке некачественным топливом. Кроме того, в дизеле используются стальные поршни, которые помогли снизить трение и добиться более стабильных зазоров между поршнем и стенкой цилиндра. В теории такая конструкция склонна к перегревам днища поршня, поэтому требует хорошего масла.
К девятиступенчатой автоматической коробке передач претензий у ремонтников вроде бы нет. Проблемной была конструктивно близкая
Заметных претензий к пружинной подвеске
Список остальных претензий к W213 не так уже велик. Бывает, что глючат сенсорные клавиши руля, без которых не обойтись в ряде сервисных операций, плохо работает GPS-антенна навигатора, машина иногда не видит ключ в кармане владельца. Жалобы на быстрый износ обшивки кресел из экокожи вполне ожидаемы, хотя даже водительское кресло без труда выдерживает 150 000 километров пробега. Кроме того, владельцы дорестайлинговых машин часто жаловались на скрипы и дребезжание передней панели. Проблема решалась частичной разборкой и проклейкой пистонов крепления, но это довольно странная операция для свежего Мерседеса.
Езда
Споры о том, насколько современный
Тестовый вариант был оснащён подвеской Agility Control и условно скромными
Но стоит попасть на выбоины покрупнее, как каналы перекрываются, зажимая амортизаторы и делая машину более собранной. Смысл в том, чтобы автомобиль лучше держался за плохую дорогу, но тряски и звуков от работы подвески в салон приходит заметно больше. Нет, всё остаётся в пределах разумного, но ходом перескакивать неровности водитель уже не захочет. А ещё смущает небольшой дорожный просвет (в спецификациях заявлены скромные 116 мм), хотя в статике машина с такой подвеской и кажется слегка приподнятой.
В целом комфорта в этом шасси больше, чем спортивности. На хорошей дороге при спокойном ритме движения всё происходит последовательно и понятно, реакции кажутся максимально адекватными, а руль — почти невесомым. Но когда пытаешься поехать быстрее и амортизаторы зажимаются, шасси становится скорее грубым, чем информативным, а подвеска начинает шумно повторять выбоины и даже сдёргивает машину с траектории на кочках. Если ввалиться в поворот на скорости, то седан просто прочертит нужную дугу, не выпадая за пределы намеченного, но удовольствия будет мало.
E 200 с подвеской Agility Control хорош в гражданских режимах езды, но не превращается в BMW при более активном драйве. То же касается и шумоизоляции. Если на кочках и неровностях подвеска недовольно стучит даже на неэкстремальных
Об остальных видах шасси можно рассказать по впечатлениям от первого теста W213 четырёхлетней давности. Главное, что нужно знать:
Подвеска с регулируемыми амортизаторами Dynamic Body Control — примерно то же самое, но с поправкой на возможность более тонкой настройки в сторону комфорта или динамики. Её отличает прозрачный и лёгкий руль, причем даже в спортивных режимах. Пневмоподвеска тоже хороша своей вариативностью, но вот она как раз не всегда обеспечивает перинную плавность хода, внезапно спотыкаясь на острых неровностях и крышках люков. В спортивных режимах такое шасси становится жёстким и даже грубым, при этом не улучшая чувство машины. Но при обычной езде она работает умнее остальных и лучше подстраивается под дорожные условия.
Если смириться с тем, что четырёхцилиндровый
Двухлитровый Мерседес — это нормально?
Для тех, кому важно количество цилиндров под капотом, в российской гамме остался единственный вариант E 450. И это уже машина, которая почти выезжает из 5 секунд при разгоне до «сотни». Солидный вариант с приятным баритоном двигателя и отменной динамикой, но для ежедневного городского использования он может показаться избыточным. Промежуточная версия всего одна — гибридная
Оснащение
Список возможного оборудования для Mercedes-Benz
Дальше в иерархии стоят комплектации Premium и Sport, но тут масса нюансов. В Premium предлагается только дизельный E 220 4Matic, который стоит 4 380 000 ₽. Он имеет обивку салона из премиальной ткани (которая считается лучше, чем экокожа),
Бензиновый E 200 будет сразу в исполнении Sport по цене минимум 4 350 000 ₽, а полноприводный вариант ещё на 100 000 ₽ дороже. E 200 4Matic можно взять и в версии Sport Plus (от 4 870 000 ₽), которая дополнена панорамной крышей, системой бесключевого доступа и аудиосистемой Burmester. И ровно ту же сумму просят за комплектацию Intelligent Drive, в которой не будет стилистики AMG и люка, но появится особый салон с комбинированной отделкой, камеры кругового обзора, обогрев руля, система распознавания дорожных знаков, функция дополненной реальности для навигатора и пакет водительских ассистентов.
При таком разнообразии купить гибридный E 300 e (5 410 000 ₽) и шестицилиндровый E 450 (5 840 000 ₽) можно только в комплектации Sport. Впрочем, это не значит, что они будут оснащены хуже, чем E 200. Речь об условных стартовых комплектациях, которые можно дополнять из почти бесконечного списка опций. Например, тестовый E 200 4Matic в исполнении Intelligent Drive стоит почти 5,4 млн, то есть имеет «допов» почти на полмиллиона. Среди них – натуральная бежевая кожа на сиденьях, переключатель режимов движения, пробочный круиз-контроль, матричные фары, ассистент парковки и проекционный дисплей.
Конкуренты
Вывод
Для того, чтобы посмотреть на сравнительно недорогой Mercedes-Benz
Поэтому лучше сразу заложить ещё как минимум миллион на комплектацию постарше — ради улучшенной отделки и набора оборудования посолиднее. В этом смысле версия Intelligent Drive кажется сбалансированной и достаточной, потому что, помимо более уютной отделки, включает массу удобной электроники. И уже потом к ней можно точечно добавлять что-то ещё на свой личный вкус.
Выбирая автомобиль с разумной точки зрения, можно вполне обойтись без сложных подвесок, а вот
Ваш выбор в классе бизнес-седанов?
Комплектация200 2.0 AT (197 л.с.) 4WD
Двигатель2.0 / 197 л.с / бензин
Коробка передачАвтоматическая
ПриводПолный
КузовСедан
Расход топлива7.1
Разгон до 100 км/ч7.6
Цена, ₽5 350 399