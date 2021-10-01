Экипаж Авто.ру проедет по Москве на эталонной машине 1990-х

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Частью транспортной системы будущего от Honda станут летающие беспилотники
Редакция Авто.ру
Авто.ру провёл опрос пользователей, чтобы узнать, как, по их мнению, выглядит типичная машина 1990‑х. По мнению респондентов — это иномарка вишневого цвета в кузове седан. Именно на такой машине экипаж Авто.ру отправится в трёхчасовое ралли «Большая прогулка» по Москве. А если точнее — на Jaguar XJ40.
Ралли «Большая прогулка» посвящено девяностым годам прошлого века. Всего в соревновании примут участие более 120 янгтаймеров (машин в возрасте 20–30 лет). Мероприятие состоится в эту субботу, 2 октября. Его старт на Васильевском спуске могут посмотреть все желающие.