Экипаж Авто.ру проедет по Москве на эталонной машине 1990-х

Авто.ру провёл опрос пользователей, чтобы узнать, как, по их мнению, выглядит типичная машина 1990‑х. По мнению респондентов — это иномарка вишневого цвета в кузове седан. Именно на такой машине экипаж Авто.ру отправится в трёхчасовое ралли «Большая прогулка» по Москве. А если точнее — на Jaguar XJ40.