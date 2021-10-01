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Экипаж Авто.ру проедет по Москве на эталонной машине 1990-х
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Редакция Авто.ру

Авто.ру провёл опрос пользователей, чтобы узнать, как, по их мнению, выглядит типичная машина 1990‑х. По мнению респондентов — это иномарка вишневого цвета в кузове седан. Именно на такой машине экипаж Авто.ру отправится в трёхчасовое ралли «Большая прогулка» по Москве. А если точнее — на Jaguar XJ40.

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  • Согласно результатам опроса, самые популярные цвета машин того периода — вишнёвый и чёрный. В общей сложности за эти варианты проголосовали 80% респондентов. Нехарактерными для 1990‑х оказались белый и серый цвета — в общем 5% опрошенных связывают их с класcическими янгтаймерами. Наиболее распространённый тип кузова — седан (63%), за ним следует универсал: его выбрали 15% аудитории. А вот купе плохо ассоциируется с теми годами — всего 5% пользователей выбрали этот ответ.
  • Сервис также узнал, какую музыку скорее всего можно услышать в типичной машине конца ХХ века. Самый распро­странённый ответ — шансон, так проголосовала половина респондентов. На втором месте — отечественная популярная музыка 1990-х (40%), а следом — российский рок (19%).
  • На вопрос, кого из киногероев тех времён пользователи посадили бы в эту машину, большинство — 40% — ответило, что Сашу Белого, героя культового сериала «Бригада». Ещё 32% выбрали бандита Сергея Михайловича из фильма «Жмурки». Чуть менее популярен Сергей Челищев из «Бандитского Петербурга» — за него проголосовали 30%.
  • Каждый третий респондент ответил, что был бы рад стать владельцем типичной машины 1990-х.

Ралли «Большая прогулка» посвящено девяностым годам прошлого века. Всего в соревновании примут участие более 120 янгтаймеров (машин в возрасте 20–30 лет). Мероприятие состоится в эту субботу, 2 октября. Его старт на Васильевском спуске могут посмотреть все желающие.

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