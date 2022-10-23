Екатеринбуржец получил 200 часов исправительных работ за пьяную езду на электросамокате

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Михаил Кондратьев
Октябрьский районный суд Екатеринбурга завершил рассмотрение дела в отношении водителя, которого задержали за езду на электросамокате в нетрезвом виде. Мужчина получил 200 часов исправительных работ, сообщает tagilcity.ru.
Серьёзные наказания водители электросамокатов начали получать минувшим летом. Например, в июне суд Тюмени приговорил молодого человека к году лишения свободы (условно) — его тоже поймали на управлении в нетрезвом состоянии. В августе в Москве сотрудники ДПС выписали пользователю самоката сразу три штрафа. Транспорт при этом был отправлен на штрафстоянку.