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Екатеринбуржец получил 200 часов исправительных работ за пьяную езду на электросамокате
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Михаил Кондратьев

Октябрьский районный суд Екатеринбурга завершил рассмотрение дела в отношении водителя, которого задержали за езду на электросамокате в нетрезвом виде. Мужчина получил 200 часов исправительных работ, сообщает tagilcity.ru.

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  • Сотрудники ГИБДД остановили екатеринбуржца за нарушение ПДД. Выяснилось, что он управлял самокатом с двигателем мощностью более 250 Вт. Такое транспортное средство приравнивается к мопедам, что требует наличия водительского удостоверения категории «М». Водителя направили также на медицинскую экспертизу, которая установила факт опьянения. 
  • В 2021 году мужчину уже привлекали к ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Тогда он был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишён водительских прав на 1,5 года. 
  • С учётом этого обстоятельства суд не только приговорил его к 200 часам работ, но и оставил екатеринбуржца без прав ещё на 2,5 года. 

Серьёзные наказания водители электросамокатов начали получать минувшим летом. Например, в июне суд Тюмени приговорил молодого человека к году лишения свободы (условно) — его тоже поймали на управлении в нетрезвом состоянии. В августе в Москве сотрудники ДПС выписали пользователю самоката сразу три штрафа. Транспорт при этом был отправлен на штрафстоянку. 

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