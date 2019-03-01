Россия – не Москва: едем в Екатеринбург за подержанным премиум-седаном

Говорят, что Москва – это не Россия, и рынок подержанных автомобилей в регионах совсем не такой, как в столице: состояние машин, как и подход к их продаже, везде разное. Но так ли это? Чтобы проверить это утверждение, мы отправились в самый центр России, в крупнейший город Урала, Екатеринбург. И встретили там открытых гостеприимных людей и... седан BMW пятой серии, аналогов которому в Москве найти практически невозможно.