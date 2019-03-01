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Россия – не Москва: едем в Екатеринбург за подержанным премиум-седаном

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Андрей Шульдешов

Подержанные бизнес-седаны до 1,5 миллиона рублей на Авто.ру: в Екатеринбурге https://autoru.me/FHAix по всей России https://autoru.me/FHEy8 – Покупаем горячий хэтчбек по цене Kia Rio: https://youtu.be/S2GJTvU3oh0 – Ищем кроссовер за миллион рублей: https://youtu.be/g9LokmrzdZU – Ищем хорошие машины, которых все боятся: https://youtu.be/nd0y5cKrAx4 Говорят, что Москва – это не Россия, и рынок подержанных автомобилей в регионах совсем не такой, как в столице: состояние машин, как и подход к их продаже, везде разное. Но так ли это? Чтобы проверить это утверждение, мы отправились в самый центр России, в крупнейший город Урала, Екатеринбург. И встретили там открытых гостеприимных людей и... седан BMW пятой серии, аналогов которому в Москве найти практически невозможно. #осторожноокрашено

Говорят, что Москва – это не Россия, и рынок подержанных автомобилей в регионах совсем не такой, как в столице: состояние машин, как и подход к их продаже, везде разное. Но так ли это? Чтобы проверить это утверждение, мы отправились в самый центр России, в крупнейший город Урала, Екатеринбург. И встретили там открытых гостеприимных людей и... седан BMW пятой серии, аналогов которому в Москве найти практически невозможно.

Подержанные премиум-седаны до полутора миллионов рублей на Авто.ру

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