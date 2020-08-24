70-летний кабриолет из коллекции Элтона Джона выставили на продажу
Дмитрий Елизаров
Автомобильный музей Петерсена решил продать кабриолет Delahaye 175 1949 года выпуска с минимальным пробегом, в списке владельцев которого числятся индийский магараджа и Элтон Джон. Но когда певец был обладателем этого раритета, тот ещё не был кабриолетом.
Компания Delahaye построила этот автомобиль по специальному заказу магараджи Майсора. В 1949 году модель 175 имела кузов купе (его разработали в мастерской Figoni et Falaschi), а с кабриолетом её роднил только внушительный люк в крыше. В начале
70-хмашину выкупил некий американский бизнесмен, который расстался с ней на рубеже 70-хи 80-хгодов прошлого века.
Считается, что покупателем Delahaye 175 стал Элтон Джон, который владел раритетом около трёх лет. И только следующий по счёту хозяин машины решил превратить её в кабриолет с тканевым верхом. Кузов, который изначально имел серебристый оттенок, перекрасили в красный цвет. Мягкая крыша может находиться в трёх положениях: полностью открытом, полностью закрытом или закрывать только задние сиденья. А в 2001 году ретромобиль пополнил коллекцию знаменитого музея Петерсена.
Заявленный пробег раритета после перестройки — всего 2700 километров. Кабриолет оснащён рядной «шестёркой» объёмом 4,45 литра с тремя карбюраторами и оригинальной четырёхступенчатой «механикой»: электромагнитные муфты позволяют переключать передачи без использования педали сцепления. Всего компания Delahaye построила около пятидесяти экземпляров Type 175.
Окончательная цена раритета пока неизвестна, аукцион ещё продолжается. Текущая ставка составляет 350 тысяч долларов (более 17 миллионов рублей).