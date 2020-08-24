70-летний кабриолет из коллекции Элтона Джона выставили на продажу

Компания Delahaye построила этот автомобиль по специальному заказу магараджи Майсора. В 1949 году модель 175 имела кузов купе (его разработали в мастерской Figoni et Falaschi), а с кабри­олетом её роднил только внушитель­ный люк в крыше. В начале 70-х машину выкупил некий американский бизнесмен, который расстался с ней на рубеже 70-х и 80-х годов прошлого века.

Считается, что покупателем Delahaye 175 стал Элтон Джон, который владел раритетом около трёх лет. И только следующий по счёту хозяин машины решил превратить её в кабриолет с тканевым верхом. Кузов, который изначально имел серебри­стый оттенок, пере­красили в красный цвет. Мягкая крыша может находиться в трёх положениях: полностью открытом, полностью закрытом или закрывать только задние сиденья. А в 2001 году ретро­мобиль пополнил коллекцию знаменитого музея Петерсена.

Заявленный пробег раритета после перестройки — всего 2700 километров. Кабриолет оснащён рядной «шестёркой» объёмом 4,45 литра с тремя карбюраторами и оригинальной четырёхступен­чатой «механикой»: электро­магнитные муфты позволяют пере­ключать передачи без использо­вания педали сцепления. Всего компания Delahaye построила около пятидесяти экзем­пляров Type 175.