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70-летний кабриолет из коллекции Элтона Джона выставили на продажу

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Дмитрий Елизаров

Автомобильный музей Петерсена решил продать кабриолет Delahaye 175 1949 года выпуска с минимальным пробегом, в списке владельцев которого числятся индийский магараджа и Элтон Джон. Но когда певец был обладателем этого раритета, тот ещё не был кабриолетом.

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  • Компания Delahaye построила этот автомобиль по специальному заказу магараджи Майсора. В 1949 году модель 175 имела кузов купе (его разработали в мастерской Figoni et Falaschi), а с кабри­олетом её роднил только внушитель­ный люк в крыше. В начале 70-х машину выкупил некий американский бизнесмен, который расстался с ней на рубеже 70-х и 80-х годов прошлого века.

  • Считается, что покупателем Delahaye 175 стал Элтон Джон, который владел раритетом около трёх лет. И только следующий по счёту хозяин машины решил превратить её в кабриолет с тканевым верхом. Кузов, который изначально имел серебри­стый оттенок, пере­красили в красный цвет. Мягкая крыша может находиться в трёх положениях: полностью открытом, полностью закрытом или закрывать только задние сиденья. А в 2001 году ретро­мобиль пополнил коллекцию знаменитого музея Петерсена.

  • Заявленный пробег раритета после перестройки — всего 2700 километров. Кабриолет оснащён рядной «шестёркой» объёмом 4,45 литра с тремя карбюраторами и оригинальной четырёхступен­чатой «механикой»: электро­магнитные муфты позволяют пере­ключать передачи без использо­вания педали сцепления. Всего компания Delahaye построила около пятидесяти экзем­пляров Type 175.

  • Окончательная цена раритета пока неизвестна, аукцион ещё продолжается. Текущая ставка составляет 350 тысяч долларов (более 17 миллионов рублей).

Кабриолет или купе?

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