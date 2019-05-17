На дороги Швеции выехали беспилотные грузовики

Электрический грузовик T-Pod не имеет кабины водителя и при полной загрузке весит 26 тонн. На одной зарядке он может проехать 200 километров со скоростью до 85 км/ч. По оценке Einride, использование их электрогрузовика сокращает затраты на грузоперевозки на 60 процентов, по сравнению с дизельными грузовиками с водителями за рулём.

T-Pod относится к автономным машинам предпоследнего, четвёртого уровня и использует систему Nvidia Drive для обработки данных в режиме реального времени. Оператор, находящийся на расстоянии нескольких километров, способен контролировать перемещение 10 электрогрузовиков одновременно.