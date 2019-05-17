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На дороги Швеции выехали беспилотные грузовики

Новости

Николай Андреев

Шведские власти дали разрешение стартапу Einride на регулярные перевозки грузов по дорогам общего пользования. Фирма использует беспилотные грузовики T-Pod, а первым клиентом стала логистическая компания Schenker.

  • Электрический грузовик T-Pod не имеет кабины водителя и при полной загрузке весит 26 тонн. На одной зарядке он может проехать 200 километров со скоростью до 85 км/ч. По оценке Einride, использование их электрогрузовика сокращает затраты на грузоперевозки на 60 процентов, по сравнению с дизельными грузовиками с водителями за рулём.

  • T-Pod относится к автономным машинам предпоследнего, четвёртого уровня и использует систему Nvidia Drive для обработки данных в режиме реального времени. Оператор, находящийся на расстоянии нескольких километров, способен контролировать перемещение 10 электрогрузовиков одновременно.

  • Сейчас Einride осуществляет короткие поездки между складом и терминалом в городе Йёнчёпинг в центральной части Швеции. Максимальная скорость, разрешённая властями, – 5 км/ч. К 2020 году стартап планирует получить разрешение на новые маршруты, и не только в Швеции, но и в США. До конца следующего года Einride выведет на дороги 200 автономных грузовиков.

Что будете делать, увидев в потоке беспилотный грузовик?

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