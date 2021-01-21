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Автовоз попал в ДТП и разбил восемь Lada Vesta, которые перевозил

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Кирилл Малышев

На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил вылетел в кювет гружёный автовоз. Он вёз восемь автомобилей Lada Vesta, которые получили различные повреждения, передаёт паблик «Чёрное Белое Тольятти» во ВКонтакте.

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  • Водитель грузового Мерседеса пошёл на обгон и не справился с управлением на зимней дороге. Несмотря на 34-летний стаж вождения и отсутствие фактов нарушения ПДД, дальнобойщик неверно оценил обстановку. Сам он не пострадал.

  • На двух ярусах стояло восемь новеньких Вест, которые пере­возились из Ижевска в Нижний Тагил. Все они получили различные механические повреждения. Стоявшие снизу остались на своих местах, а вот верхние не удержались на автовозе.

  • Весты, конечно, за новые уже не выдать. На вторичном рынке легко нарваться на восстанов­ленную после аварии машину. Чтобы этого не произошло, изучайте не только кузов, но и историю автомобиля по VIN. Как это правильно делать — в нашей статье.

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