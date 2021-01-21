Автовоз попал в ДТП и разбил восемь Lada Vesta, которые перевозил
Кирилл Малышев
На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил вылетел в кювет гружёный автовоз. Он вёз восемь автомобилей Lada Vesta, которые получили различные повреждения, передаёт паблик «Чёрное Белое Тольятти» во ВКонтакте.
Водитель грузового Мерседеса пошёл на обгон и не справился с управлением на зимней дороге. Несмотря на 34-летний стаж вождения и отсутствие фактов нарушения ПДД, дальнобойщик неверно оценил обстановку. Сам он не пострадал.
На двух ярусах стояло восемь новеньких Вест, которые перевозились из Ижевска в Нижний Тагил. Все они получили различные механические повреждения. Стоявшие снизу остались на своих местах, а вот верхние не удержались на автовозе.
Весты, конечно, за новые уже не выдать. На вторичном рынке легко нарваться на восстановленную после аварии машину. Чтобы этого не произошло, изучайте не только кузов, но и историю автомобиля по VIN. Как это правильно делать — в нашей статье.