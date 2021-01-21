Автовоз попал в ДТП и разбил восемь Lada Vesta, которые перевозил

Водитель грузового Мерседеса пошёл на обгон и не справился с управлением на зимней дороге. Несмотря на 34-летний стаж вождения и отсутствие фактов нарушения ПДД, дальнобойщик неверно оценил обстановку. Сам он не пострадал.

На двух ярусах стояло восемь новеньких Вест, которые пере­возились из Ижевска в Нижний Тагил. Все они получили различные механические повреждения. Стоявшие снизу остались на своих местах, а вот верхние не удержались на автовозе.