Вот как выглядит «восьмерной» турбонаддув на стареньком Ford Mustang

История необычного двигателя началась в прошлом году, когда Уильямс просто разбил во время очередного заезда свой тогдашний Ford Mustang — в разгар сезона Кайл остался без машины. За 13 тысяч долларов он купил шасси другого Мустанга — 1995 года выпуска, поставил на него 5,3-литровый мотор от Chevrolet и снабдил двигатель всего одной 88-миллиметровой турбиной. На строительство дрэгстера у Уильямса ушло полтора месяца, но под занавес сезона он смог проехать на нём четверть мили всего за 8,6 секунды.

Теперь Уильямс конструирует V8 с «восьмерным» наддувом: впускной тракт двигателя снабжён восемью нагнетателями марки upgr8. По словам механика, самым сложным было построение системы смазки — Уильямсу очень не хотелось, чтобы работающие турбины приводили к масляному голоданию двигателя в момент высоких нагрузок.

Отдача двигателя пока точно не установлена: создатель необычного мотора только готовит его к испытаниям на диностенде. Однако, как заявил сам Кайл, он будет очень разочарован, если двигатель продемонстрирует менее 1000 л.с. Ещё 200 «лошадей» должна добавить система впрыска закиси азота, также подготовленная Уильямсом.