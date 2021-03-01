Вот как выглядит «восьмерной» турбонаддув на стареньком Ford Mustang
Дмитрий Елизаров
Канадский механик Кайл Уильямс нашёл необычный способ увеличения мощности своего гоночного Мустанга. Как пишет The Drive, на каждый цилиндр его мотора приходится собственная турбина. Предполагается, что 5,3-литровый агрегат сможет развить до 1200 л.с.
История необычного двигателя началась в прошлом году, когда Уильямс просто разбил во время очередного заезда свой тогдашний Ford Mustang — в разгар сезона Кайл остался без машины. За 13 тысяч долларов он купил шасси другого Мустанга — 1995 года выпуска, поставил на него 5,3-литровый мотор от Chevrolet и снабдил двигатель всего одной 88-миллиметровой турбиной. На строительство дрэгстера у Уильямса ушло полтора месяца, но под занавес сезона он смог проехать на нём четверть мили всего за 8,6 секунды.
Теперь Уильямс конструирует V8 с «восьмерным» наддувом: впускной тракт двигателя снабжён восемью нагнетателями марки upgr8. По словам механика, самым сложным было построение системы смазки — Уильямсу очень не хотелось, чтобы работающие турбины приводили к масляному голоданию двигателя в момент высоких нагрузок.
Отдача двигателя пока точно не установлена: создатель необычного мотора только готовит его к испытаниям на диностенде. Однако, как заявил сам Кайл, он будет очень разочарован, если двигатель продемонстрирует менее 1000 л.с. Ещё 200 «лошадей» должна добавить система впрыска закиси азота, также подготовленная Уильямсом.
В октябре прошлого года стало известно о ещё одном Ford Mustang с нехарактерным двигателем — 5,9-литровым грузовым дизелем Cummins 6BT. Давление наддува этого мотора после доработки двигателя владельцем может достигать 4 бара.