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Четырёхдверную «восьмёрку» BMW сфотографировали на тестах в Лапландии

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Фотошпионы поймали четырёдверку Gran Coupe на зимних тестах в Лапландии. Закамуфлированную «восьмёрку» фотографировали и раньше – например, на улицах Мюнхена и на Нюрбургринге. Но на этот раз снег, облепивший корму, позволяет лучше рассмотреть форму новой крышки багажника и фонарей. Судя по обвесу с большими воздухозаборниками и патрубками выхлопа, фотографам попалась либо версия в М-обвесе, либо топовая модификация M850i.

  • Моторная гамма для Gran Coupe едва ли будет отличаться от той, что положена купе и кабриолету 8 серии. Топовая версия получит 4,4-литровый V8 твинтурбо мощностью 530 лошадиных сил.

  • В числе конкурентов 8 Series Gran Coupe – Porsche Panamera и четырёхдверный Mercedes-AMG GT. Точная дата официального дебюта новинки пока не называется, но, скорее всего, автомобиль представят летом 2019 года.

Какая «восьмёрка» круче – двух- или четырёдверная?

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