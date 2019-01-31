Четырёхдверную «восьмёрку» BMW сфотографировали на тестах в Лапландии

Фотошпионы поймали четырёдверку Gran Coupe на зимних тестах в Лапландии. Закамуфлированную «восьмёрку» фотографировали и раньше – например, на улицах Мюнхена и на Нюрбургринге. Но на этот раз снег, облепивший корму, позволяет лучше рассмотреть форму новой крышки багажника и фонарей. Судя по обвесу с большими воздухозаборниками и патрубками выхлопа, фотографам попалась либо версия в М-обвесе, либо топовая модификация M850i.

Моторная гамма для Gran Coupe едва ли будет отличаться от той, что положена купе и кабриолету 8 серии. Топовая версия получит 4,4-литровый V8 твинтурбо мощностью 530 лошадиных сил.

В числе конкурентов 8 Series Gran Coupe – Porsche Panamera и четырёхдверный Mercedes-AMG GT. Точная дата официального дебюта новинки пока не называется, но, скорее всего, автомобиль представят летом 2019 года.