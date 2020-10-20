Volkswagen Golf восьмого поколения получил агрессивный тюнинг-пакет с дисками Barracuda

В аэродинамический пакет, насколько можно судить по фотографиям, включены передний бампер с внушительными воздухозаборниками и ячеистой накладкой снизу, развитые накладки на пороги, новый диффузор и иные оконечники выхлопной системы.

Бодикит характерен множественными цветными вставками в передней части, которые размещены не только на бампере, но и на решётке радиатора, и даже над головной оптикой (красная полоса поперёк передней части есть и у заводского Golf GTI, но менее ярко выраженная).

Помимо обвеса ателье предлагает разнообразить облик хэтчбека за счёт 19-дюймовых колёсных дисков Barracuda.

В настройки силовых установок Гольфа ателье решило не вмешиваться, однако использовало компоненты марки KW, чтобы доработать подвеску хэтча. Его дорожный просвет уменьшился, но тюнеры не уточняют, на сколько именно. Стоимость составляющих тюнинг-комплекта тоже пока не разглашается.