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Реальное будущее: китайский беспилотник EHang впервые полетал над Пекином

Новости

Кирилл Малышев

Компания EHang сообщила об успешном завер­шении тестового полёта над китайской столицей дрона 216 AAV. Машина летала под надзором авиационных властей Китая. Это первый в истории случай, когда над Пекином разрешили пролететь пассажир­скому дрону с автономным управлением.

  • Тесты на этом не закончены, летающее такси ещё испытывается. За февраль EHang 216 AAV совершил пять полётов над замёрзшим озером в Китае при температуре минус 14 градусов. Это часть проверок в экстремальных условиях: в холоде, на жаре, в тумане и при сильном ветре. К настоящему моменту аппарат прошёл больше 10 000 пробных полётов в 42 городах 8 стран. В том числе — с пассажирами.

  • Китайская компания EHang осуществила первую коммер­ческую перевозку на своём беспилотнике 216, который раньше демонстри­ровался лишь в статусе прототипа, в июле прошлого года. Полёт прошёл в городском округе Яньтай в китайской провинции Шаньдун.

  • Беспилотник 216 AAV оснащён 16 электро­моторами и 17-киловаттной аккуму­ляторной батареей и способен пере­двигаться со скоростью 97 км/ч на расстояние до 32 кило­метров.

Верите в такое будущее?

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