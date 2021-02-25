Реальное будущее: китайский беспилотник EHang впервые полетал над Пекином

Тесты на этом не закончены, летающее такси ещё испытывается. За февраль EHang 216 AAV совершил пять полётов над замёрзшим озером в Китае при температуре минус 14 градусов. Это часть проверок в экстремальных условиях: в холоде, на жаре, в тумане и при сильном ветре. К настоящему моменту аппарат прошёл больше 10 000 пробных полётов в 42 городах 8 стран. В том числе — с пассажирами.

