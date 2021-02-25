Реальное будущее: китайский беспилотник EHang впервые полетал над Пекином
Кирилл Малышев
Компания EHang сообщила об успешном завершении тестового полёта над китайской столицей дрона 216 AAV. Машина летала под надзором авиационных властей Китая. Это первый в истории случай, когда над Пекином разрешили пролететь пассажирскому дрону с автономным управлением.
Тесты на этом не закончены, летающее такси ещё испытывается. За февраль EHang 216 AAV совершил пять полётов над замёрзшим озером в Китае при температуре минус 14 градусов. Это часть проверок в экстремальных условиях: в холоде, на жаре, в тумане и при сильном ветре. К настоящему моменту аппарат прошёл больше 10 000 пробных полётов в 42 городах 8 стран. В том числе — с пассажирами.
Китайская компания EHang осуществила первую коммерческую перевозку на своём беспилотнике 216, который раньше демонстрировался лишь в статусе прототипа, в июле прошлого года. Полёт прошёл в городском округе Яньтай в китайской провинции Шаньдун.
Беспилотник 216 AAV оснащён 16 электромоторами и 17-киловаттной аккумуляторной батареей и способен передвигаться со скоростью
97 км/чна расстояние до 32 километров.