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По Египту проехал «золотой» кортеж с мумиями фараонов — как это было

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Дмитрий Елизаров

В Каире состоялся «Золотой парад фараонов»: в торжественной обстановке 22 мумии египетских властителей перевезли в новый музей. Для каждого царя и царицы органи­заторы построили богато украшенную грузовую платформу со специальной подвеской. Как пишет Reuters, кортежу пришлось преодолеть дистанцию примерно в 5 километров.

  • Платформы, на которых публично путешествовали останки египетских царей, были оформлены в одном стиле, но каждая из них несла на себе имя фараона на нескольких языках. При этом подвески платформ сознательно сделали максимально мягкими, чтобы снизить вибраци­онные воздействия. Сами мумии были упакованы в герметичные стеклянные саркофаги, запол­ненные азотом, для защиты от влияния окружающей среды.

  • Самой древней мумией из участвовавших в процессии археологи назвали останки Секененра Таа, последнего царя так называемой 17-й династии — он правил в XVI веке до нашей эры. Кроме того, на новое место экспозиции среди прочих перевезли мумии Рамзеса II, Сети I и четырёх цариц, включая знаменитую Хатшепсут. Церемони­альные платформы сопровож­дали копии старинных египетских колесниц, запряжённых лошадьми.

  • Такой торжественный кортеж властям Египта понадобился, чтобы привлечь внимание к новому музею египетской цивили­зации в Фустате, который некогда был древней столицей страны. Утвержда­ется, что новая экспозиция будет служить не столько развлече­нием для туристов, сколько образо­вательным центром. Встречали кортеж салютом из 21 орудия, а в самой церемонии принимал участие президент страны Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси.

  • Египетские пирамиды и древняя культура страны в целом в июле прошлого года послужили источником вдохно­вения для одного из победителей дизайнер­ского конкурса Rolls-Royce. Компания попросила юных художников вообразить машину будущего, и один из участников нарисовал то, что он сам назвал Pharaoh’s Fortitude — настоящую крепость на колёсах.

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