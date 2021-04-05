По Египту проехал «золотой» кортеж с мумиями фараонов — как это было
Дмитрий Елизаров
В Каире состоялся «Золотой парад фараонов»: в торжественной обстановке 22 мумии египетских властителей перевезли в новый музей. Для каждого царя и царицы организаторы построили богато украшенную грузовую платформу со специальной подвеской. Как пишет Reuters, кортежу пришлось преодолеть дистанцию примерно в 5 километров.
Платформы, на которых публично путешествовали останки египетских царей, были оформлены в одном стиле, но каждая из них несла на себе имя фараона на нескольких языках. При этом подвески платформ сознательно сделали максимально мягкими, чтобы снизить вибрационные воздействия. Сами мумии были упакованы в герметичные стеклянные саркофаги, заполненные азотом, для защиты от влияния окружающей среды.
Самой древней мумией из участвовавших в процессии археологи назвали останки Секененра Таа, последнего царя так называемой
17-йдинастии — он правил в XVI веке до нашей эры. Кроме того, на новое место экспозиции среди прочих перевезли мумии Рамзеса II, Сети I и четырёх цариц, включая знаменитую Хатшепсут. Церемониальные платформы сопровождали копии старинных египетских колесниц, запряжённых лошадьми.
Такой торжественный кортеж властям Египта понадобился, чтобы привлечь внимание к новому музею египетской цивилизации в Фустате, который некогда был древней столицей страны. Утверждается, что новая экспозиция будет служить не столько развлечением для туристов, сколько образовательным центром. Встречали кортеж салютом из 21 орудия, а в самой церемонии принимал участие президент страны Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси.
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