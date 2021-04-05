По Египту проехал «золотой» кортеж с мумиями фараонов — как это было

Платформы, на которых публично путешествовали останки египетских царей, были оформлены в одном стиле, но каждая из них несла на себе имя фараона на нескольких языках. При этом подвески платформ сознательно сделали максимально мягкими, чтобы снизить вибраци­онные воздействия. Сами мумии были упакованы в герметичные стеклянные саркофаги, запол­ненные азотом, для защиты от влияния окружающей среды.

Самой древней мумией из участвовавших в процессии археологи назвали останки Секененра Таа, последнего царя так называемой 17-й династии — он правил в XVI веке до нашей эры. Кроме того, на новое место экспозиции среди прочих перевезли мумии Рамзеса II, Сети I и четырёх цариц, включая знаменитую Хатшепсут. Церемони­альные платформы сопровож­дали копии старинных египетских колесниц, запряжённых лошадьми.

Такой торжественный кортеж властям Египта понадобился, чтобы привлечь внимание к новому музею египетской цивили­зации в Фустате, который некогда был древней столицей страны. Утвержда­ется, что новая экспозиция будет служить не столько развлече­нием для туристов, сколько образо­вательным центром. Встречали кортеж салютом из 21 орудия, а в самой церемонии принимал участие президент страны Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси.