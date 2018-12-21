Электромобиль Volkswagen поприветствовал американцев ругательством

Вероятно, автор послания хотел сказать Fuck off USA, но потерял одну букву (или она не уместилась).

Приветственную надпись, которая появляется на экране бортового компьютера при включении зажигания, можно менять – через меню мультимедийной системы. Похоже, кто-то на пути электрического Гольфа с завода в Дрездене в американский дилерский центр решил пошутить и написал оскорбительное приветственное сообщение.

Представители Volkswagen пока не прокомментировали эту ситуацию.