Электромобиль Volkswagen поприветствовал американцев ругательством
Дилер Volkswagen в городе Рочестер штата Нью-Йорк получил партию новеньких автомобилей, но во время проведения предпродажной подготовки электромобиля e-Golf сотрудники автосалона увидели на панели приборов оскорбительное сообщение: Welcome Fuck of USA. Об этом узнало издание Jalopnik.
Вероятно, автор послания хотел сказать Fuck off USA, но потерял одну букву (или она не уместилась).
Приветственную надпись, которая появляется на экране бортового компьютера при включении зажигания, можно менять – через меню мультимедийной системы. Похоже, кто-то на пути электрического Гольфа с завода в Дрездене в американский дилерский центр решил пошутить и написал оскорбительное приветственное сообщение.
Представители Volkswagen пока не прокомментировали эту ситуацию.