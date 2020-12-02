До 500 км без подзарядки: представлена новейшая электроплатформа Hyundai E-GMP
Дмитрий Елизаров
Компания Hyundai представила свою новейшую платформу
Платформа подразумевает пятирычажную заднюю подвеску и так называемую «интегрированную ведущую ось» — объединённые в одном узле колёсные подшипники и приводной вал. Основным типом привода для электрокаров Hyundai станет задний: главный двигатель будут размещать на задней оси, но предусмотрена и возможность комплектации электромобиля дополнительным мотором в передней части.
Аккумуляторы будут интегрированы в панели пола и окружены особой стальной «клеткой» из соображений безопасности. Обещаны улучшенная управляемость, которую обеспечит низкий центр тяжести, и более просторный
из-заотсутствия центрального тоннеля салон с плоским полом.
Сам батарейный блок назван рекордным по удельной плотности среди всех аккумуляторов Hyundai. Это позволило сделать его компактнее и эффективнее. Точная ёмкость батарей пока не называется — она будет варьироваться в зависимости от модели, но самые дальнобойные электрокары Hyundai с этими аккумуляторами смогут проезжать на одной зарядке до 500 километров. Машины сопроводят 800-вольтовой системой, которая позволит использовать для пополнения энергозапаса станции зарядки мощностью до 350 кВт. В этом случае на зарядку аккумуляторов до 80% будет уходить всего 18 минут, а набрать электричества на то, чтобы проехать 100 километров, можно за 5 минут.
Кроме того, новейшие электрокары Hyundai сумеют и отдавать электричество — например, для работы бытовых приборов или зарядки другого электромобиля.
Отдачу двигателей, которые планируется применять в рамках новой платформы, производитель не афиширует (по предварительным данным, она достигнет 600 л.с.). Тем не менее Hyundai заявила, что разрабатываемая компанией спортивная модель сможет разгоняться до
100 км/чменее чем за 3,5 секунды при максимальной скорости в 260 км/ч.Это сопоставимо с характеристиками 680-сильного Porsche Taycan Turbo.
Платформа E-GMP станет базой для 23 новых электрокаров Hyundai, включая анонсированные недавно модели суббренда Ioniq, а также электрические Kia и Genesis. Дебютирует архитектура на кроссовере Ioniq 5, выход которого запланирован на следующий год. Тогда же первый разработанный с нуля на новой архитектуре электромобиль появится и у Kia. А к 2025 году Hyundai планирует довести общее число проданных компанией электрических транспортных средств до 1 миллиона. В целом же к середине десятилетия электрокары должны занять до 20% в общем объёме продаж Hyundai.