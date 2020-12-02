До 500 км без подзарядки: представлена новейшая электроплатформа Hyundai E-GMP

Платформа подразумевает пятирычажную заднюю подвеску и так называемую «интегриро­ванную ведущую ось» — объеди­нённые в одном узле колёсные подшипники и приводной вал. Основным типом привода для электрокаров Hyundai станет задний: главный двигатель будут размещать на задней оси, но преду­смотрена и возмож­ность комплектации электро­мобиля допол­нительным мотором в передней части.

Аккумуляторы будут интегрированы в панели пола и окружены особой стальной «клеткой» из соображений безопасности. Обещаны улучшенная управля­емость, которую обеспечит низкий центр тяжести, и более просторный из-за отсут­ствия центрального тоннеля салон с плоским полом.

Сам батарейный блок назван рекордным по удельной плотности среди всех аккуму­ляторов Hyundai. Это позволило сделать его компактнее и эффективнее. Точная ёмкость батарей пока не называется — она будет варьиро­ваться в зави­симости от модели, но самые дальнобойные электрокары Hyundai с этими аккуму­ляторами смогут проезжать на одной зарядке до 500 километров. Машины сопроводят 800-вольтовой системой, которая позволит использовать для попол­нения энергозапаса станции зарядки мощностью до 350 кВт. В этом случае на зарядку аккуму­ляторов до 80% будет уходить всего 18 минут, а набрать электри­чества на то, чтобы проехать 100 километров, можно за 5 минут.

Кроме того, новейшие электрокары Hyundai сумеют и отдавать электри­чество — например, для работы бытовых приборов или зарядки другого электромобиля.

Отдачу двигателей, которые планируется применять в рамках новой платформы, произво­дитель не афиширует (по предвари­тельным данным, она достигнет 600 л.с.). Тем не менее Hyundai заявила, что разрабаты­ваемая компанией спортивная модель сможет разгоняться до 100 км/ч менее чем за 3,5 секунды при максимальной скорости в 260 км/ч. Это сопо­ставимо с характери­стиками 680-сильного Porsche Taycan Turbo.