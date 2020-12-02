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До 500 км без подзарядки: представлена новейшая электроплатформа Hyundai E-GMP

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Дмитрий Елизаров

Компания Hyundai представила свою новейшую платформу E-GMP, которая станет базой для всех будущих электро­мобилей компании. Модульную архитектуру планируется использовать для машин самых разных классов — от городских хэтчбеков до спорткаров и кроссоверов. В ближайшие годы у Hyundai появится 11 совершенно новых электрокаров.

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  • Платформа подразумевает пятирычажную заднюю подвеску и так называемую «интегриро­ванную ведущую ось» — объеди­нённые в одном узле колёсные подшипники и приводной вал. Основным типом привода для электрокаров Hyundai станет задний: главный двигатель будут размещать на задней оси, но преду­смотрена и возмож­ность комплектации электро­мобиля допол­нительным мотором в передней части.

  • Аккумуляторы будут интегрированы в панели пола и окружены особой стальной «клеткой» из соображений безопасности. Обещаны улучшенная управля­емость, которую обеспечит низкий центр тяжести, и более просторный из-за отсут­ствия центрального тоннеля салон с плоским полом.

  • Сам батарейный блок назван рекордным по удельной плотности среди всех аккуму­ляторов Hyundai. Это позволило сделать его компактнее и эффективнее. Точная ёмкость батарей пока не называется — она будет варьиро­ваться в зави­симости от модели, но самые дальнобойные электрокары Hyundai с этими аккуму­ляторами смогут проезжать на одной зарядке до 500 километров. Машины сопроводят 800-вольтовой системой, которая позволит использовать для попол­нения энергозапаса станции зарядки мощностью до 350 кВт. В этом случае на зарядку аккуму­ляторов до 80% будет уходить всего 18 минут, а набрать электри­чества на то, чтобы проехать 100 километров, можно за 5 минут. 

  • Кроме того, новейшие электрокары Hyundai сумеют и отдавать электри­чество — например, для работы бытовых приборов или зарядки другого электромобиля.

  • Отдачу двигателей, которые планируется применять в рамках новой платформы, произво­дитель не афиширует (по предвари­тельным данным, она достигнет 600 л.с.). Тем не менее Hyundai заявила, что разрабаты­ваемая компанией спортивная модель сможет разгоняться до 100 км/ч менее чем за 3,5 секунды при максимальной скорости в 260 км/ч. Это сопо­ставимо с характери­стиками 680-сильного Porsche Taycan Turbo.

  • Платформа E-GMP станет базой для 23 новых электрокаров Hyundai, включая анонсиро­ванные недавно модели суббренда Ioniq, а также электрические Kia и Genesis. Дебютирует архитектура на кроссовере Ioniq 5, выход которого заплани­рован на следующий год. Тогда же первый разра­ботанный с нуля на новой архи­тектуре электро­мобиль появится и у Kia. А к 2025 году Hyundai планирует довести общее число проданных компанией электриче­ских транспортных средств до 1 миллиона. В целом же к середине десяти­летия электрокары должны занять до 20% в общем объёме продаж Hyundai.

Ну как, впечатляет?

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