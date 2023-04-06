Как дилеру создать эффективный отдел выкупа: кейс компании «БорисХоф»

Почему выкуп с помощью Авто.ру — это эффективно

Выкуп Авто.ру — это дополнительный канал пополнения стока, требующий от дилера минимум трудозатрат: сервис берёт на себя большую часть этапов выкупа — от поиска подходящих вариантов до согласования сделки с продавцом. Дилеру остаётся принять автомобиль и выплатить деньги продавцу. Одно из главных преимуществ — огромная экономия ресурсов байеров дилера. С помощью нового инструмента профильный отдел сможет работать эффективнее, сократив время сделки, что увеличит объём выкупа. Это, в свою очередь, принесёт больше прибыли.

Другое важное преимущество — дилер видит и получает заведомо хорошие, проверенные автомобили, в том числе — уникальные, которые продаются на Авто.ру только по аукциону:

30% автомобилей — уникальные, которые продаются на Авто.ру только через аукцион, и их нет в свободной продаже на классифайдах;

высокий уровень модерации автомобилей: 70% машин в Выкупе занимают автомобили 10 популярных в России марок, больше половины машин — не старше 2015 года выпуска, 36% экземпляров — с пробегом менее 60 тысяч километров;

70% машин в Выкупе занимают автомобили 10 популярных в России марок, больше половины машин — не старше 2015 года выпуска, 36% экземпляров — с пробегом менее 60 тысяч километров; меньшие по сравнению с аукционами-конкурентами требования к байерам.

Дилер остался доволен эффективностью работы Выкупа Авто.ру и поделился некоторыми результатами: