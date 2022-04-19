России разрешили выпускать упрощённые автомобили

Таким образом, «упрощённые» автомобили АвтоВАЗа нельзя будет экспортировать в Белоруссию, а машины из Казахстана с изменениями в конструкции — в Россию. Однако со временем может быть разрешён и экспорт: для этого потенциальным торговым партнёрам придётся оформить дополнительные двусторонние соглашения. Параллельно планируется создание национальных баз данных с информацией об автомобилях, собранных по новым регламентам.