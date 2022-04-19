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России разрешили выпускать упрощённые автомобили

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Дмитрий Елизаров

Совет Евразийской экономической комиссии принял поправки в общий для стран ЕАЭС технический регламент «О безопасности колёсных транспортных средств». Как пишут «Известия», эти поправки открывают возможность производства упрощённых автомобилей для продажи внутри России. Однако российским властям ещё придётся переработать собственную версию регламента.

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  • Изменения, которые появились в регламенте ЕАЭС, разрешают каждой стране-члену союза устанавливать собственные технические требования к автомобилям. В ЕАЭС входят помимо России также Киргизия, Армения, Белоруссия и Казахстан. При этом автомобили, произведённые по национальным требованиям, разрешено продавать только внутри страны, регламенту которой они соответствуют.
  • Таким образом, «упрощённые» автомобили АвтоВАЗа нельзя будет экспортировать в Белоруссию, а машины из Казахстана с изменениями в конструкции — в Россию. Однако со временем может быть разрешён и экспорт: для этого потенциальным торговым партнёрам придётся оформить дополнительные двусторонние соглашения. Параллельно планируется создание национальных баз данных с информацией об автомобилях, собранных по новым регламентам.
  • Новый регламент ЕАЭС вступает в силу 25 апреля и будет действовать до 1 февраля 2023 года.
  • Как именно будет упрощена российская версия технического регламента, официально пока не сообщалось — по сути возможность приступить к работе над конкретным текстом документа у российских властей появилась только сейчас. Однако в целом он должен позволить российскому автопрому производить и продавать версии нынешних автомобилей, менее зависящие от поставок импортных комплектующих.

Ранее сообщалось, что, к примеру, АвтоВАЗ по новому регламенту сможет не оснащать свои модели антиблокировочными системами тормозов и прочими водительскими ассистентами, а также «тревожной кнопкой» ЭРА-ГЛОНАСС. Производители же грузовиков получат возможность комплектовать технику более доступными двигателями низших экологических классов.

Упрощение поможет импортозамещению?

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