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Электрический супер-Мустанг для дрэга оказался мощнее, чем ожидалось

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Дмитрий Елизаров

Компания Ford уточнила технические характери­стики суперкара Mustang Cobra Jet 1400, впервые анонсиро­ванного ещё в апреле. Вопреки ожиданиям, цифра в названии купе не соответ­ствует характери­стикам его силовой установки, отставая более чем на 100 сил.

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  • Во время тестов прототипов дрэгстера инженерам Ford удалось добиться пиковой мощности четырёх электро­двигателей в 1522 л.с., показатели тяги составили при этом 1491 Нм. Каждый из двигателей Mustang Cobra Jet 1400 способен раскручиваться до 10 тысяч оборотов в минуту.

  • Опубликованы и ключевые показатели новинки. Классическую дистанцию в 402 метра при старте с места электро­мобиль проезжает за 8,27 секунды со скоростью на финише в 270 км/ч. Самый мощный из серийных Мустангов, допущенных на дороги общего пользования — Shelby GT500 — проделывает то же самое за 11,3 секунды.

  • Публичный дебют Cobra Jet 1400 состоится в ближайший уик-энд в рамках гонки NHRA US Nationals, где электри­ческому прототипу предстоит сразиться с одно­имённым дрэгстером с ДВС. Пока в Ford построили только один экземпляр электрического суперкара, и будут ли его тиражировать, неизвестно.

  • Это уже не первый электро­болид от Ford: некоторое время назад концерн вместе с фирмой RTR представили дрифтовый вариант кроссовера Mustang Mach-E с семью электро­двигателями сопоставимой мощности.

Как вам такой Мустанг?

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