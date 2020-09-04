Электрический супер-Мустанг для дрэга оказался мощнее, чем ожидалось
Дмитрий Елизаров
Компания Ford уточнила технические характеристики суперкара Mustang Cobra Jet 1400, впервые анонсированного ещё в апреле. Вопреки ожиданиям, цифра в названии купе не соответствует характеристикам его силовой установки, отставая более чем на 100 сил.
Во время тестов прототипов дрэгстера инженерам Ford удалось добиться пиковой мощности четырёх электродвигателей в 1522 л.с., показатели тяги составили при этом 1491 Нм. Каждый из двигателей Mustang Cobra Jet 1400 способен раскручиваться до 10 тысяч оборотов в минуту.
Опубликованы и ключевые показатели новинки. Классическую дистанцию в 402 метра при старте с места электромобиль проезжает за 8,27 секунды со скоростью на финише в
270 км/ч.Самый мощный из серийных Мустангов, допущенных на дороги общего пользования — Shelby GT500 — проделывает то же самое за 11,3 секунды.
Публичный дебют Cobra Jet 1400 состоится в ближайший уик-энд в рамках гонки NHRA US Nationals, где электрическому прототипу предстоит сразиться с одноимённым дрэгстером с ДВС. Пока в Ford построили только один экземпляр электрического суперкара, и будут ли его тиражировать, неизвестно.
Это уже не первый электроболид от Ford: некоторое время назад концерн вместе с фирмой RTR представили дрифтовый вариант кроссовера Mustang
Mach-Eс семью электродвигателями сопоставимой мощности.