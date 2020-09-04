Электрический супер-Мустанг для дрэга оказался мощнее, чем ожидалось

Во время тестов прототипов дрэгстера инженерам Ford удалось добиться пиковой мощности четырёх электро­двигателей в 1522 л.с., показатели тяги составили при этом 1491 Нм. Каждый из двигателей Mustang Cobra Jet 1400 способен раскручиваться до 10 тысяч оборотов в минуту.

Опубликованы и ключевые показатели новинки. Классическую дистанцию в 402 метра при старте с места электро­мобиль проезжает за 8,27 секунды со скоростью на финише в 270 км/ч. Самый мощный из серийных Мустангов, допущенных на дороги общего пользования — Shelby GT500 — проделывает то же самое за 11,3 секунды.