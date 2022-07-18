Единственный уцелевший туристический автобус Citroen Cityrama показали на видео

Автор видео утверждает, что застал этот экземпляр на одной из французских ретровыставок

— появление здесь стало первой публичной демонстрацией автобуса за последние 20 лет. Вывезли автобус на всеобщее обозрение для того, чтобы запустить сбор пожертвований на его реставрацию, так как Cityrama пребывает в плачевном состоянии: например, у него отсутствуют стёкла, металлические части проржавели, а обивка сидений нуждается в замене.