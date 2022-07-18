Единственный уцелевший туристический автобус Citroen Cityrama показали на видео

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Дмитрий Елизаров
На YouTube-канале The Tim Traveler появился видеоотчёт об очень необычном автобусе под названием Citroen U55 Cityrama Currus, также известном как Citroen Cityrama. Автор видео утверждает, что это единственный сохранившийся до наших дней автобус этой марки, который отличался крайне необычным дизайном.
В марте нынешнего года издатели Книги рекордов Гиннеса опубликовали видео, посвящённое ещё одному уникальному транспортному средству, пережившему реставрацию. Это седан с собственным именем American Dream, который считается самым длинным автомобилем в мире. На восстановление лимузина также ушло несколько лет.