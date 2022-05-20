Единственный в мире спорткар Bizzarrini Monoposto не смогли продать с аукциона

На онлайн-аукционе Bring a Trailer завершились торги за прототип Bizzarrini Monoposto. Инженер Джотто Биззаррини в 1965 году спроектировал для частного заказчика только один такой спорткар — сейчас он экспонируется в Национальном музее Chevrolet Corvette в США. Ставки на аукционе достигли 115 тысяч долларов, но сделка не состоялась: владелец раритета рассчитывал получить больше.