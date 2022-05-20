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Единственный в мире спорткар Bizzarrini Monoposto не смогли продать с аукциона

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Дмитрий Елизаров

На онлайн-аукционе Bring a Trailer завершились торги за прототип Bizzarrini Monoposto. Инженер Джотто Биззаррини в 1965 году спроектировал для частного заказчика только один такой спорткар — сейчас он экспонируется в Национальном музее Chevrolet Corvette в США. Ставки на аукционе достигли 115 тысяч долларов, но сделка не состоялась: владелец раритета рассчитывал получить больше.

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  • Bizzarrini построила Monoposto для французского гонщика Режи Фрассине, который до этого выступал на прототипе Iso Grifo авторства Джотто Биззаррини в гонках на выносливость. В музее Chevrolet Corvette уникальный спорткар выставили потому, что он оснащён двигателем от Корвета — глубоко доработанным V8 объёмом 5,4 литра. В 1965 году Биззаррини смог добиться от мотора 420 л.с. Работает двигатель с пятиступенчатой «механикой».
  • Monoposto базируется на трубчатом каркасе со стеклопластиковыми кузовными панелями и независимой подвеской и 15-дюймовыми колёсами. Весит спорткар всего 590 килограммов. Издание Autoevolution уточняет, что, как вспоминал сам Биззаррини, соотношение мощности и массы Monoposto во время первой поездки просто напугало заказчика, несмотря на весь его опыт.
  • До 1970-х спорткар хранился в Bizzarrini, но после компания с ним рассталась. В 1980-х машину перевезли в США, а нынешний владелец выкупил Monoposto в 2005 году. С 2008-го после глубокой реставрации раритет экспонируется в музее.

Весной нынешнего года стало известно о возрождении марки Bizzarrini. Компания представила новый проект — суперкар 5300 GT с ретродизайном и схожим карбюраторным V8 объёмом 5,4 литра. Всего соберут 24 машины по цене от 2 миллионов евро.

Как считаете, почему не состоялась сделка?

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