Единственный в мире спорткар Bizzarrini Monoposto не смогли продать с аукциона

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Самые крутые машины для... одного!
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Дмитрий Елизаров
На онлайн-аукционе Bring a Trailer завершились торги за прототип Bizzarrini Monoposto. Инженер Джотто Биззаррини в 1965 году спроектировал для частного заказчика только один такой спорткар — сейчас он экспонируется в Национальном музее Chevrolet Corvette в США. Ставки на аукционе достигли 115 тысяч долларов, но сделка не состоялась: владелец раритета рассчитывал получить больше.
Весной нынешнего года стало известно о возрождении марки Bizzarrini. Компания представила новый проект — суперкар 5300 GT с ретродизайном и схожим карбюраторным V8 объёмом 5,4 литра. Всего соберут 24 машины по цене от 2 миллионов евро.