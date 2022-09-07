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Единственный сохранившийся прототип Buick из 2000-х уйдёт с молотка: он очень странный
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Дмитрий Елизаров

На аукционе Mecum в середине октября в Чикаго выставят на торги загадочный прототип Buick. Аукционисты утверждают, что это единственный в своём роде сохранившийся автомобиль: всего GM построила три таких машины, но две из них с логотипами Chevrolet были уничтожены. Не уточняются ни цель постройки прототипа, ни его предполагаемая цена.

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  • Построенный в 2002 году прототип представляет собой высокий пятидверный хэтч необычного для линейки Buick тех лет дизайна. Интерьер прототипа аскетичен и прост. Не исключено, что в начале 2000-х компания Buick, которая выпускала тогда в основном большие седаны, подумывала разбавить свой модельный ряд доступной пятидверкой.
  • Аукционный дом уверяет, что прототип ходовой: он оснащён полуторалитровой «четвёркой» в сочетании с пятиступенчатой «механикой». Кроме того, хэтчбек укомплектован кондиционером.
  • Утверждается, что автомобиль 18 лет хранился в закрытом помещении. Несмотря на это, а также на отсутствие разрешения использовать прототип на дорогах общего пользования, он всё же смог проехать 239 километров.
  • Примечательно, что спидометр и одометр автомобиля американской марки отградуированы не в традиционных милях: не исключено, приборную панель для прототипа одолжили у одной из моделей Fiat, с которым тогда концерн GM находился в дружественных отношениях.

В феврале на аукцион выставляли ещё один уникальный предсерийный прототип, но уже в Австралии. За единственный сохранившийся опытный образец одной из версий седана Holden Commodore образца 1979 года заплатили почти 80 тысяч долларов.

Слышали когда-нибудь о таком Buick?

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