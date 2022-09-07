Единственный сохранившийся прототип Buick из 2000-х уйдёт с молотка: он очень странный

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Уникальный кабриолет Buick из коллекции GM пустят с молотка
Китайская марка Hongqi показала три концепта и раскрыла планы до 2025 года
Дмитрий Елизаров
На аукционе Mecum в середине октября в Чикаго выставят на торги загадочный прототип Buick. Аукционисты утверждают, что это единственный в своём роде сохранившийся автомобиль: всего GM построила три таких машины, но две из них с логотипами Chevrolet были уничтожены. Не уточняются ни цель постройки прототипа, ни его предполагаемая цена.
В феврале на аукцион выставляли ещё один уникальный предсерийный прототип, но уже в Австралии. За единственный сохранившийся опытный образец одной из версий седана Holden Commodore образца 1979 года заплатили почти 80 тысяч долларов.