Единственный сохранившийся прототип Buick из 2000-х уйдёт с молотка: он очень странный

На аукционе Mecum в середине октября в Чикаго выставят на торги загадочный прототип Buick. Аукционисты утверждают, что это единственный в своём роде сохранившийся автомобиль: всего GM построила три таких машины, но две из них с логотипами Chevrolet были уничтожены. Не уточняются ни цель постройки прототипа, ни его предполагаемая цена.