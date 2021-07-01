5 лет за 700 машин: скрутка пробега обернулась суровым приговором

Уникальный Porsche 911 с «плоским носом» уйдёт с молотка

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На аукционе Mecum, который пройдёт в конце июля в Орландо, выставят на продажу Porsche 911 Turbo с необычным «плоским» оформлением передней части. Несмотря на то, что компания собрала достаточное количество таких спорткаров, объект продажи назван уникальным: дело в редчайшем сочетании отделочных схем и двигателя.

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  • Этот Porsche 911 Turbo был собран в 1987 году в рамках заводской программы персонализации Porsche's Special Wishes. Тем самым помимо пакета Slantnose (или Flachbau) для передней части он получил ярко-красный кузов в сочетании с кожей цвета шампанского в интерьере. Кожей обтянута даже передняя панель и козырёк панели приборов. Также в отделке применено дерево.
  • Кроме того, на центральной консоли установлены дополнительные указатели, а под передней панелью — дополнительные «бардачки».
  • Спорткар оснащён 3,3-литровым оппозитным мотором, развивавшим в заводской спецификации для американского рынка 282 л.с. и 377 Нм крутящего момента. Однако на заводе отдачу именно этого мотора подняли до 300 л.с. Наконец, купе оснастили многоспицевыми двухцветными дисками BBS.
  • При пробеге в 74 тысячи километров спорткар пребывает в идеальном состоянии. Он располагает сертификатом аутентичности Porsche и становился призёром нескольких тематических выставок.
  • Ожидаемую цену аукционный дом не приводит.

В начале июня за похожий спорткар — 911 в редкой японской спецверсии X83 — предлагали на онлайн-аукционе 430 тысяч долларов, при этом владелец на сделку не согласился, так как цена его не устроила.

Какой Porsche 911 круче — такой или со стандартными фарами?

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