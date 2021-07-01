Уникальный Porsche 911 с «плоским носом» уйдёт с молотка

Этот Porsche 911 Turbo был собран в 1987 году в рамках заводской программы персонализации Porsche's Special Wishes. Тем самым помимо пакета Slantnose (или Flachbau) для передней части он получил ярко-красный кузов в сочетании с кожей цвета шампанского в интерьере. Кожей обтянута даже передняя панель и козырёк панели приборов. Также в отделке применено дерево.

Кроме того, на центральной консоли установлены дополнительные указатели, а под передней панелью — дополнительные «бардачки».

Спорткар оснащён 3,3-литровым оппозитным мотором, развивавшим в заводской спецификации для американского рынка 282 л.с. и 377 Нм крутящего момента. Однако на заводе отдачу именно этого мотора подняли до 300 л.с. Наконец, купе оснастили многоспицевыми двухцветными дисками BBS.

При пробеге в 74 тысячи километров спорткар пребывает в идеальном состоянии. Он располагает сертификатом аутентичности Porsche и становился призёром нескольких тематических выставок.

Ожидаемую цену аукционный дом не приводит.

В начале июня за похожий спорткар — 911 в редкой японской спецверсии X83 — предлагали на онлайн-аукционе 430 тысяч долларов, при этом владелец на сделку не согласился, так как цена его не устроила.