Уникальный Porsche 911 с «плоским носом» уйдёт с молотка

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На аукционе Mecum, который пройдёт в конце июля в Орландо, выставят на продажу Porsche 911 Turbo с необычным «плоским» оформлением передней части. Несмотря на то, что компания собрала достаточное количество таких спорткаров, объект продажи назван уникальным: дело в редчайшем сочетании отделочных схем и двигателя.
В начале июня за похожий спорткар — 911 в редкой японской спецверсии X83 — предлагали на онлайн-аукционе 430 тысяч долларов, при этом владелец на сделку не согласился, так как цена его не устроила.