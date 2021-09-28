Единственный в России Maserati Ghibli Primatist продают по цене обычной Camry

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Обновлённые Maserati Ghibli, Quattroporte и Levante: новые комплектации и эмблема
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Кирилл Малышев
На Авто.ру выставили на продажу купе Maserati Ghibli 1997 года выпуска. На сегодня это единственное предложение по модели второго поколения, а представителей спецсерии Primatist в стране, скорее всего, больше нет.
Весной в Великобритании продавали уникальный Maserati Quattroporte в кузове универсал. Его построили по заказу в 2016 году. За основу был взят седан с дизельным двигателем V6.