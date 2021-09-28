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Единственный в России Maserati Ghibli Primatist продают по цене обычной Camry
Новости

Кирилл Малышев

На Авто.ру выставили на продажу купе Maserati Ghibli 1997 года выпуска. На сегодня это единственное предложение по модели второго поколения, а представителей спецсерии Primatist в стране, скорее всего, больше нет.

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  • Продавец оценил автомобиль в 3 миллиона рублей. Сегодня, с учётом дефицита машин и басно­словных дилерских наценок, это стоимость не самой навороченной Toyota Camry. Правда, Maserati Ghibli с нюансом: владелец честно указывает на наличие ограничений на регистраци­онные действия.
  • Машина проехала 52 000 километров. Она окрашена в родной ультра­мариновый «металлик». Салон, как и положено серии Primatist, отделан двухцветной кожей и светлым деревом. Как гласит описание, значительную часть времени купе провело как музейный экспонат в Москве и Новосибирске.
  • Двигатель 2.0 турбо развивает 306 л.с. Это не рядная «четвёрка», а двигатель конфигурации V6. Шести­ступенчатая «механика» отправляет тягу на задние колёса. Разгон до сотни по паспорту занимает 5,7 секунды, а максимальная скорость составляет 255 км﻿/﻿ч.
  • Maserati Ghibli первого поколения делали в 1967–1973 годах. Второе поколение выпускалось в 1992–1998‑м. Лимити­рованная комплектация Primatist появилась в честь установ­ленного осенью 1996 года на озере Лугано рекорда скорости на воде. Лодка с двигателем битурбо от Maserati Ghibli показала на километровой дистанции среднюю скорость почти 217 км﻿/﻿ч. Всего построили 60 машин.

Весной в Великобритании продавали уникальный Maserati Quattroporte в кузове универсал. Его построили по заказу ­в 2016 году. За основу был взят седан с дизельным двигателем V6.

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